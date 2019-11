Ianis Hagi, pus la zid de belgieni: "De asta are Genk de suferit!" Critici dure pentru roman dupa ce a pierdut primul 11

Ianis Hagi a ajuns la Genk in aceasta vara, insa rezultatele sale in tricoul echipei din Belgia nu sunt cele asteptate pana in acest moment.

Belgienii si-au pierdut rabdarea cu romanul. Jurnalistii de la Voetbalniews scriu ca transferul lui Ianis Hagi in aceasta vara este unul dintre motivele pentru care Genk are rezultatele slabe din acest sezon.

"Genk a ratat complet transferurile facute in vara, motiv pentru care echipa are de suferit", noteaza belgienii.

Ianis Hagi a ajuns la Genk in vara, in schimbul a 4 milioane de euro, suma platita celor de la Viitorul Constanta.

Ianis a inscris de 3 ori pentru Genk, in 11 partide jucate in tricoul echipei din Belgia. De 5 ori a fost titular romanul.

Fiul Regelui a jucat doar 30 de minute in ultimele 4 meciuri ale lui Genk. Hagi Jr. a pierdut 11-le de start dupa infrangerea cu Standard Liege, de pe 19 octombrie, meci in care a jucat o ora. A fost prima schimbare a antrenorului Mazzu, care a preferat alte variante pentru zona de creatie a echipei sale in urmatoarele partide.