ROMANIA - SUEDIA, AZI, 21.45, PRO TV | Marius Lacatus, inaintea duelului cu Suedia: "E un joc de totul sau nimic, putem sa ii batem!" VIDEO

Romania - Suedia este in direct vineri, de la 21.45 pe PRO TV.

Marius Lacatus a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre meciul nationalei cu Suedia si sansele pe care jucatorii lui Contra le au ca sa se califice. "Fiara" a facut si o paralela intre perioada in care a fost el jucator si prezent.

"De regula, 15 noiembrie a fost cu noroc, pentru mine, cel putin.

Ma astept sa vad jucatorii cu incredere in fortele proprii. E un joc de totul sau nimic, nu mai conteaza rezultatele anterioare, forma sportiva, important e cand ai intrat pe teren sa fii constient de faptul ca ai in fata un adversar pe care poti sa il bati.

Daca vor fi intr-o zi buna si daca si Cosmin va fi inspirat in alegerea primului 11 sau la schimbari, sunt sigur ca nu e putem astepta la un rezultat pozitiv.

In perioada mea, marea majoritate a jucatorilor componenti ai echipei nationale erau jucatori cu caracter foarte puternic. Niciunul nu se speria de adversar.

Arata bine echipa probabila, acum depinde de Cosmin. El este cu ei acolo, i-a urmarit, stie foarte bine ce sa aleaga si in functie de adversar.

Eu cred ca oricare din jucatorii care reusesc sa inscrie devin eroi, dar asta la final, sa nu uitam ca mai avem nevoie de un punct", a declarat Marius Lacatus la PRO X.