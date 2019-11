ROMANIA - SUEDIA, VINERI, 21:45, PRO TV | Contra promite SPECTACOL TOTAL pe National Arena! Gestul facut de selectioner la finalul conferintei de presa dinaintea duelului cu suedezii

Romania trebuie sa bata Suedia vineri seara pe National Arena.

Calculele arata ca Romania trebuie sa invinga Suedia cu 1-0 sau la diferenta de doua sau mai multe goluri.

Cosmin Contra a vorbit despre tactica pe care o va pune in teren in meciul de vineri de pe National Arena. Selectionerul a marturisit ca are un singur mesaj pentru jucatori: "Gol si goluri!".

"Vor fi momente in care vom sta in atac, si momente in care vom fi obligati sa stam in aparare. In rest, cred ca vom incerca sa dam gol. Si vom incerca sa dam gol si goluri! Acesta e singurul mesaj pe care-l voi transmite jucatorilor", a spus Contra la conferinta de presa.

Selectionerul a lasat sa se inteleaga ca Romania va incerca sa faca spectacol in meciul cu Suedia si la finalul conferintei de presa. Cand s-a ridicat de pe scaun, Contra a zambit si a facut semnul pe care il facea Ronaldinho atunci cand marca.

