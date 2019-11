"Meciul care ne interesa cel mai mult s-a incheiat favorabil!" Romania a primit o sansa URIASA din partea Cehiei! Cu cine putem pica la barajul din Nations League

Romania mai are o posibilitate de calificare la Euro 2020.

Romania intalneste in aceasta seara de la ora 21:45 pe Arena Nationala, in direct la PRO TV nationala Suediei, iar meciul se anunta foarte incins atat in teren cat si in tribune. Pentru a mai pastra sanse reale de la calificare, Romania trebuie sa obtina o victorie in aceasta seara.

Aseara, Cehia a intalnit-o pe Kosovo pe teren propriu, iar meciul s-a terminat cu 2-1 in favoarea cehilor. In urma acestei victorii si datorita faptului ca nationala celor din Kosovo nu mai are sanse de calificare, Romania mai are o sansa de calificare la EURO 2020, prin intermediul play-off-ului Nations League, unde posibilele adversare din semifinale sunt Scotia sau Islanda. Tragerea la sorti va avea loc vinerea viitoare, pe 22 noiembrie.

"Meciul care ne interesa cel mai mult, Cehia - Kosovo, s-a incheiat favorabil pentru noi cu victoria gazdelor, 2-1, dar nu fara emotii. Kosovo a condus pana spre final. Cehia merge la EURO si aproape ca ii asigura Romaniei locul in play-off, in cazul in care nu se califica direct. Mai este nevoie doar ca Slovenia, la 5 puncte de pe locul 2, sa nu obtina calificarea, pentru a fi 100% siguri de aceasta alternativa in drumul spre EURO", este mesajul postat de FRF.