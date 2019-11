ROMANIA - SUEDIA, astazi, 15 noiembrie, ora 21:45 in direct la PRO TV | Tricolorii si-au ales numerele de pe tricou! Cine va purta numarul 10 la partida in aceasta seara

Romania - Suedia, este in aceasta seara, de la ora 21:45 in direct la PRO TV.

Romania va intalni Suedia in aceasta seara pe Arena Nationala de ora 21:45, in direct la PRO TV, iar nationala lui Contra are nevoie de o victorie pentru a mai pastra sanse reale de calificare.

Tricolorii si-au ales numerele de pe tricou pentru partida din aceasta seara, iar numarul 10 va fi purtat de Ianis Hagi.

Ce numere si-au ales elevii lui Contra:

Silviu Lung (1), Romario Benzar (2), Alin Tosca (3), Adrian Rus (4), Ionut Nedelcearu (5), Iulian Cristea (6), Denis Alibec (7), Nicolae Stanciu (8), George Puscas (9), Ianis Hagi (10), Nicusor Bancu (11), Ciprian Tatarusanu (12), Claudiu Keseru (13), Vasile Mogos (14), Tudor Baluta (15), Florin Nita (16), Ciprian Deac (17), Razvan Marin (18), Constantin Budescu (19), Alexandru Mitrita (20), Dan Nistor (21), Alexandru Cicaldau (22), Florinel Coman (23).