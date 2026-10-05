România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul

România - Suedia 0-1 (Gyokeres 13')
Min. 45+1: Suedia conduce cu 1-0 la pauză!
Min. 45: Ocazie pentru România! Dennis Man șutează puternic, însă mingea se duce peste poartă.
Min. 44: Ocazie pentru Suedia! Hindrich îl blochează 1 contra 1 pe Nanasi.
Min. 30: Ocazie pentru Suedia! Lindeloff reia cu capul peste poarta tricolorilor.
Min. 28: Moment hilar în apărarea României! Hindrich scapă în corner o minge ușoară.
Min. 26: Ocazie pentru Suedia! Bernhardsson este aproape să înscrie, însă ajunge târziu la o centrare pe jos și trimite pe lângă poartă.
Min. 19: Ocazie pentru Suedia! Gyokeres șutează peste poarta lui Hindrich.
Min. 15: Ocazie pentru România! Andrei Rațiu centrează periculos. Johansson respinge mingea în Smith, iar balonul putea să intre astfel în poartă.
Min. 13: GOL Suedia! Gyokeres deschide scorul cu poarta goală, la o fază în care defensiva tricolorilor și-a arătat din nou limitele. Nicolae Stanciu pierde mingea la 30 de metri de propria poartă. Bernhardsson îi centrează lui Nanasi, care reia în bară. Ulterior, Gyokeres îndeplinește doar o simplă formalitate.
Min. 10: Andrei Rațiu centrează periculos, însă apărarea oaspeților este atentă.
Min. 8: Centrarea lui Nicușor Bancu se oprește în blocajul defensivei suedeze.
Min. 5: Bancu încasează primul cartonaș galben al meciului.
Min. 4: Un prim moment periculos pentru Suedia! Nanasi dă pe lângă minge din careu, după o acțiune cursivă reușită de coechipierii săi.
Min. 3: România încearcă să preia inițiativa. Publicul strigă mesaje împotriva FRF.
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
- România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase.
- Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata
- Selecționer: Gică Hagi
- Suedia (4-4-2): Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres
- Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson
- Selecționer: Graham Potter