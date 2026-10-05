România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul

România - Suedia 0-1 (Gyokeres 13')

Min. 45+1: Suedia conduce cu 1-0 la pauză!

Min. 45: Ocazie pentru România! Dennis Man șutează puternic, însă mingea se duce peste poartă.

Min. 44: Ocazie pentru Suedia! Hindrich îl blochează 1 contra 1 pe Nanasi.

Min. 30: Ocazie pentru Suedia! Lindeloff reia cu capul peste poarta tricolorilor.

Min. 28: Moment hilar în apărarea României! Hindrich scapă în corner o minge ușoară.

Min. 26: Ocazie pentru Suedia! Bernhardsson este aproape să înscrie, însă ajunge târziu la o centrare pe jos și trimite pe lângă poartă.

Min. 19: Ocazie pentru Suedia! Gyokeres șutează peste poarta lui Hindrich.

Min. 15: Ocazie pentru România! Andrei Rațiu centrează periculos. Johansson respinge mingea în Smith, iar balonul putea să intre astfel în poartă.

Min. 13: GOL Suedia! Gyokeres deschide scorul cu poarta goală, la o fază în care defensiva tricolorilor și-a arătat din nou limitele. Nicolae Stanciu pierde mingea la 30 de metri de propria poartă. Bernhardsson îi centrează lui Nanasi, care reia în bară. Ulterior, Gyokeres îndeplinește doar o simplă formalitate.

Min. 10: Andrei Rațiu centrează periculos, însă apărarea oaspeților este atentă.

Min. 8: Centrarea lui Nicușor Bancu se oprește în blocajul defensivei suedeze.

Min. 5: Bancu încasează primul cartonaș galben al meciului.

Min. 4: Un prim moment periculos pentru Suedia! Nanasi dă pe lângă minge din careu, după o acțiune cursivă reușită de coechipierii săi.

Min. 3: România încearcă să preia inițiativa. Publicul strigă mesaje împotriva FRF.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start: