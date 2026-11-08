GALERIE FOTO Au apărut imaginile! Se construiește un stadion spectaculos în România, de 140.000.000€

Au apărut imaginile! Se construiește un stadion spectaculos în România, de 140.000.000€ Fotbal intern
SPORT.RO
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Un oraș important din România va dispune de două stadioane ultramoderne în următoarea perioadă.

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dan paltinisanutimisoarastadion timisoaraalfred simonis
Din articol

La Timișoara se pregătește deja inaugurarea stadionului ”Eroii Timișoarei”, o arenă de 10.000 de locuri pe care Politehnica va evolua până când stadionul Dan Paltinișanu va fi gata. Pe noua arenă au început să fie montate scaunele, iar în această perioadă au apărut și imagini spectaculoase de la arena care va fi a doua cea mai mare din țară.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a publicat ultimele randări ale stadionului pe care va juca Politehnica Timișoara. Noul Stadion ”Dan Păltinişanu”, care va fi proiectat şi construit de o asociere condusă de compania Concelex, va avea 32.000 de locuri.

Arena, care va fi cea mai mare din România după Arena Naţională, se va ridica exact pe amplasamentul bătrânului stadion al oraşului pe care CJ Timiş l-a demolat complet. Noul stadion va fi construit de asocierea Concelex şi Erbaşu şi costă 140 milioane de euro.

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Au apărut ultimele randări ale stadionului ”Dan Păltinișanu” din Timișoara

Ceea ce vedeți în imaginile de mai jos reprezintă punctul de la care plecăm spre obținerea autorizatiei de construire a stadionului Dan Păltinișanu. V-am prezentat în urmă cu câteva săptămâni primele randări la care au lucrat echipele de proiectanți și arhitecți. De atunci, am mai avut două întâlniri, una chiar la Compania Națională de Investiții, și am cerut câteva modificări care țin de estetica arenei, nu de structura ei. 

Acum am primit ultimele randări și pot spune că suntem mulțumiți. Propunerile noastre legate de modificările primei soluții au fost făcute de specialiști și ne îndreptăm spre eliberarea autorizației de construire. 

În paralel cu munca la documente, avize și autorizații, se lucrează la proiectul tehnic. Forajele de pe amplasamentul viitoarei arene au fost finalizate, iar proiectanții au datele necesare pentru a duce la bun sfârșit această fază a construcției. 

Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare: vom avea cel mai modern și mai frumos stadion din România. Un stadion pe care Timișoara îl merită, de care Poli are atât de multă nevoie. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean Timiș care au muncit și muncesc în continuare enorm la acest proiect, dar și celor de la Compania Națională de Investiții care ne-au oferit tot sprijinul pentru ca Stadionul Dan Păltinișanu să se facă”, a transmis Alfred Simonis.

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