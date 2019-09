ROMANIA - SPANIA, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV | Ramos, la un pas de o borna istorica! Recordul URIAS de care se apropie la meciul cu Romania

Meciul dintre Romania si Spania va fi transmis in aceasta seara de la ora 21:45, in direct la PRO TV.

Sergio Ramos este de departe cel mai important nume pe care Spania il aduce la Bucuresti pentru meciul din aceasta seara de pe Arena Nationala.

Sergio Ramos va fi capitanul Spaniei in confruntarea cu Romania si se apropie la doar un pas de o borna istorica. Ramos va ajunge la selectia cu numarul 166 in aceasta seara si mai are doar un meci pentru a-l egala pe Casillas. Legedarul portar are 167 de meciuri la nationala. Cei doi sunt cei mai selectionati jucatori din istoria nationalei Spaniei.

Ramos este, de asemenea, si golgheterul Spaniei in actuala campanie de calificare. Trei goluri a reusit Ramos in preliminariile pentru EURO 2020.

CITESTE AICI POVESTEA LUI RAMOS