ROMANIA - SPANIA, 21:45 PRO TV | PIERZI SI CASTIGI. Reteta romaneasca pentru titlul mondial: rolul Romaniei in tiki-taka

ROLUL ROMANIEI IN TIKI-TAKA SI CELE 3 TITLURI ALE SPANIEI

Ca sa le fie bine, spaniolii ar trebui sa se roage sa ii batem din nou si azi. De ultima lor infrangere cu Romania se leaga cei Mai buni ani din fotbalul spaniol.

In 2006, Romania castiga la Cadiz si ii facea pe spanioli sa vorbeasca despre “unul din cei mai prosti ani din cati ne amintim”. Nimeni nu-si imagina ca Spania va castiga Euro peste un an si jumatate. Jurnalistii de la Marca se temeau chiar de ratarea calificarii: “Spania lui Luis Aragones continua fara sa ridice capul. De la sfarsitul Cupei Mondiale din Germania, nationala spaniola merge dintr-o groapa in alta. Echipa navigheaza in deriva si exista pericolul grav sa ratam calificarea la Euro 2008”.

CUM S-A NASCUT TIKI-TAKA SPANIOLA

Desi multa lume ii cerea demisia lui Aragones, federatia spaniola a luat una din cele mai inspirate decizii: l-a pastrat pentru ca a crezut in proiectul sau, tiki-taka. Rezultatele nu-l ajutau pe Aragones. In momentul meciului cu Romania, Spania statea groaznic in grupa ei de calificare: avea o victorie cu Liechtenstein si infrangeri cu Irlanda de Nord si Suedia. In plus, Aragones era in conflict cu legenda Raul, pe care nu l-a mai convocat niciodata! Aragones a spus ca Raul ocupa locul unor tineri care trebuie sa plimbe mingea. “Raul a fost la 3 mondiale si doua europene si nu a castigat nimic!”, a fost explicatia data de Aragones unor suporteri aflati dupa gard, care cereau revenirea capitanului.

Aragones a mizat pe Xavi, Iniesta si Fabregas pentru a implementa si la nationala sistemul tiki-taka. Lor li s-a adaugat David Silva, cel care a debutat cu Romania.

Spania a inceput sa devina o masinarie de pase, iar ziua in care a castigat in Danemarca cu 3-1, a fost declarata data nasterii pentru tiki-taka lui Aragones. Ramos a marcat dupa o faza perfecta: posesie continua de 75 de secunde, 65 de atingeri consecutive, 28 de pase neintrerupte.

Spania a castigat grupa, iar ultimul meci s-a terminat in discoteca cu batranul Aragones dansand printre jucatori. Raul i-a cerut lui Aragones sa faca o conferinta de presa in care sa anunte impacarea dintre ei si rechemarea lui la nationala. Aragones a refuzat.

Fara Raul, Spania a iesit campioana europeana si a ajuns la o serie de 35 de meciuri fara infrangere, record mondial pentru o nationala. Spania a continuat: campioana europeana in 2008, campioana mondiala in 2010, campioana europeana in 2012. Totul dupa ziua de 15 noiembrie 2006, in care Romania a invins Spania la Cadiz si i-a obligat pe spanioli sa voteze schimbarea.

CUM A CASTIGAT ROMANIA

In 2006, Romania a mers in Spania fara Mutu. Mutu si-a botezat atunci fiica, dar Piturca nu a acceptat ca el sa ajunga la reunirea lotului cu o zi intarziere. Piturca a profitat ca sa testeze o alta tripleta ofensiva: Claudiu Niculescu – Marica – Daniel Niculae. Marica a fost pariul castigator, el a dat golul victoriei (1-0). Piturca l-a iertat intre timp si pe Mutu, iar Romania s-a calificat la Euro 2008.

Romania: Dani Coman – Petre Marin, Tamas, Chivu, Rat – Maldarasanu, Ov. Petre, Cocis – Cl. Niculescu, Marica, D. Niculae. Antrenor: V. Piturca.

Au mai intrat: Rosu, Buga, Dica, Goian, Ghionea, Radu Stefan.