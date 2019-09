ROMANIA - SPANIA, PROTV: Sondaj national: cine merita banderola nationalei? VOTEAZA AICI

Romania - Spania e de la 21:45 in direct la PROTV!

Zidul galben al Romaniei vs furia roja din Spania! Fosta campioana mondiala si europeana Spania vine pe National Arena unde o asteapta 55.000 de romani! Nationala lui Contra va fi impinsa de la spate de milioane de suporteri ce asteapta o noua calificare la turneul final - EURO 2020 se joaca in Romania, o sansa istorica pentru echipa nationala. Un meci special are nevoie de un capitan special. Voteaza in sondajul sport.ro pe cine vrei sa fie capitanul nationalei!

Cine merita sa fie capitanul Romaniei? Tatarusanu Stanciu Chiriches Chipciu Ianis Hagi Suporterul