ROMANIA - SPANIA, 21:45 PRO TV | Ramos, capitanul, simbolul, animalul! Povestea celui care mobilizeaza nationala Spaniei

Fara Xavi, fara Iniesta, fara Casillas, fara Pique! Noua Spania vine in Romania cu o echipa adunata in jurul lui Ramos.

El este masculul alfa cu care Spania isi propune sa mearga la Euro si sa stearga rusinea de la mondialul din Rusia, cand s-a impiedicat in optimi.

Povestea vietii lui Ramos e atat de speciala incat a devenit si poveste de film. Amazon va realiza un documentar cu 8 episoade din viata unuia dintre cele mai mari personaje din fotbalul spaniol.

RAMOS, SCHUSTER AL ANDALUZIEI

Capitan la Real Madrid si sotul uneia dintre cele mai populare dive din Spania, Ramos traieste momente la care nu visa in copilaria lui. Nascut in arsita de langa Sevilla, juca fotbal de dimineata pana seara, cand doar prezenta severa a tatalui sau reprezenta fluierul final. Cei care l-au cunoscut spun ca Ramos ca avea tot timpul o minge cu el si ca nu avea niciun complex de inferioritate, juca mereu impotriva celor mai mari.

A inceput fotbalul in localitatea sa natala, Camas, la cativa kilometri de Sevilla. Ramos a fost capitan de mic copil, dar exista cateva diferente intre Ramos juniorul si Ramos de acum. Micul Ramos era fan al brazianului Ronaldo si al lui Caniggia si nu juca fundas, ci extrema, iar antrenorii admirau cursele sale inepuizabile intre aparare si atac. Era apreciat pentru felul in care isi dezechilibra adversarii in dribling, iar buclele blonde i-au adus porecla de “Schuster de Camas”, dupa neamtul care i-a vrajit pe spanioli in anii ’80.

A visat mereu sa ajunga la FC Sevilla si la 17 ani avut sansa sa debuteze la seniori pentru Sevilla. Un an mai tarziu a dat gol intr-un meci cu Real Madrid si a fost transferat de Real pentru 27 de milioane de euro, suma-record pentru un fundas spaniol.

Desi abia implinise 18 ani, Ramos si-a aratat tupeul: a cerut tricoul cu numarul 4, cel pe care nu-l purtase nimeni in ultimii 2 ani la Real pentru ca atarna foarte greu: era tricoul fostului capitan, Hierro.

Ramos avea sa devina el simbolul lui Real, cu care a cucerit de 4 ori Champions League. A castigat tot si cu nationala Spaniei – campion mondial in 2010, campion European in 2008 si 2012.