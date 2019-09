"Au dubii, au foarte mari dubii!" Avantajul pe care Romania il are in fata Spaniei: "Asta e o problema pentru ei" Un fost jucator al nationalei crede ca putem invinge Spania

Gica Craioveanu a vorbit in direct la emisiunea PRO X despre meciul Romania-Spania

Romania va intalni Spania in aceasta seara de la ora 21:45 in direct la PRO TV, iar Gica Craioveanu il va comenta la postul spaniol de radio, Onda Cero, alaturi de Bernd Schuster si Jorge Valdano.

Craioveanu a fost foarte incantat de atmosfera pe care a gasit-o la lotul Romaniei si de atitudinea lui Cosmin Contra inaintea acestei partide.

"Mi-a placut foarte mult atitudinea lui, era foarte increzator in el, e constient ca avem sanse pentru ca Spania nu mai este Spania care o stim cu totii. Nici Sergio Ramos nu mai e cel care a fost si cu Puscas sunt foarte increzator, Puscas a demonstrat ca nu ii e frica de adversar si ii poate pune probleme lui Ramos", a spus Craioveanu, la PRO X.

Craioveanu: "Selectionerul constituie o problema"



Gica Craioveanu a vorbit si despre nationala Spaniei si despre problemele pe care acestia le au, fapt ce ar putea constitui un avantaj pentru Romania.

"Au dubii, au foarte mari dubii. In primul rand cu selectionerul, care nu este pe placul tuturor, deoarece nu are CV-ul necesar, nu a antrenat pe niciunde si dintr-o intamplare nefericita a ajuns la prima echipa. In primul rand nu a gasit perechea pentru Sergio Ramos din aparare, dupa plecarea lui Pique nu au mai gasit un fundas care sa il inlocuiasca. Si mai e si la linia de mijloc langa Busquets, se vorbeste foarte mult ca vor juca Fabian Ruiz si Dani Parejo care este un jucator foarte experimentat. Formula pe care zic ei ca o vor alinia este un posibil 4-4-2", a mai spus Craioveanu.

Gica Craioveanu: "Daca vom castiga, va fi seara perfecta"



Craioveanu este de parere ca o victorie ar fi un rezultat miraculos pentru tricolori si ar putea fi seara perfecta daca echipa pregatita de Contra va reusi acest lucru.

"Daca vom castiga, va fi seara perfecta. Dar si un egal ar fi un rezultat pozitiv, pentru ca ne vom bate care pe care cu Suedia. Mie sincer nu imi e frica de Spania, daca imi spui de acum 10 ani cand erau Xavi, Iniesta, Silva nu aveam nicio sansa, dar acum chiar avem. Au jucatori fabulosi si acum, dar avantajul nostru este ca au putine meciuri in picioare", a comentat Gica Craioveanu

Craioveanu: "Nu am vorbit cu Contra"



Fostul jucatorul al echipei nationale a declarat ca nu l-a sunat pe Contra inaintea partidei din aceasta si a dezvaluit si motivele pentru care nu a facut-o.

"Nu, nu am vrut sa vorbesc pentru ca nu e ok. El e in lumea lui acum, a studiat Spania de 100.000 ori, sunt convins ca nu doarme. Avantajul lui e ca ii cunoaste foarte bine pe multi dintre adversari si nu am vrut sa il deranjez inaintea unui meci asa de important", a mai adaugat Craioveanu.

Spania nu a castigat niciodata in deplasare in Romania. Pana acum bilantul confruntarilor este egal: cinci victorii Romania, sase rermize si 5 victorii pentru Spania.

Ultimul succes impotriva Spaniei a venit in 2006, la Cadiz, cand Ciprian Marica a inscris singurul gol al meciului si Romania a invins cu 1-0.