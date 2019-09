ROMANIA - SPANIA, JOI LA PRO TV | "Nu am stiut ca trebuie sa-i sun pe cei neconvocati!" Contra i-a raspuns lui Sapunaru dupa declaratiile fostului capitan al nationalei: "Ii urez succes!"

Cristi Sapunaru s-a retras de la echipa nationala.

Sapunaru a dezvaluit motivul pentru care a decis sa se retraga de la echipa nationala. Fundasul spune ca nu se gandea sa renunte, insa a fost dezamagit de faptul ca nu a primit nici macar un telefon din partea lui Cosmin Contra si nu i s-a explicat de ce nu a fost inclus in lot pentru meciuri cu Spania si Malta.

Selectionerul Cosmin Contra nu considera ca acesta este un motiv pentru retragere. Mai mult, el se apara si spune ca nu trebuie sa-i sune pe toti jucatorii pe care nu-i convoaca.

Cosmin Contra: "Nu am stiut ca trebuie sa sun pe toata lumea"

"Nu am luat eu decizia ca cineva sa se retraga de la nationala, Cristi Sapunaru a fost un jucator important in istoria echipei. M-a luat prin surprindere aceasta decizie a lui. De obicei, daca ar trebui sa sun pe orice jucator pe care nu il chem la echipa nationala, indiferent ca este capitan, ca nu este capitan, sa dau explicatii de ce nu vine intr-un anumit moment la echipa, atunci poate toata lumea ar trebui sa fie sunata ca nu e chemata. Nu am stiut ca trebuie sa sun jucatorii, daca ma gandesc la alti jucatori din punct de vedere tactic.

Altceva nu am ce sa fac decat sa-i urez succes in continuare si sa-i multumim pentru tot ce a facut la echipa nationala. Pe mine decizia sa m-a luat prin surprindere", a spus Cosmin Contra.

Cristian Sapunaru: "Nu m-a sunat nimeni de la nationala sa imi spuna ceva"

"In niciun caz nu ma gandeam sa renunt la echipa nationala inainte de aceste meciuri. Dar nu m-a sunat nimeni de la echipa nationala sa imi spuna ceva, sa imi explice de ce nu am fost convocat. Am jucat 36 de meciuri la nationala si de 11 ori am fost capitan. Eu zic ca nu e putin lucru si sunt mandru de asta. Si as mai fi purtat banderola, daca nu se considera ca sunt prea batran. De aceea am luat aceasta decizie. Probabil ca se doreste o intinerire a lotului si chiar ma bucur pentru acesti jucatori de perspectiva care vin la lot", a declarat Sapunaru pentru Gazeta Sporturilor.