ROMANIA - SPANIA, JOI LA PRO TV | Vlad Chiriches a identificat jucatorul de care trebuie sa ne temem: "Il cunosc foarte bine!" Ce puncte forte are Spania

Romania - Spania se joaca joi seara pe National Arena si e in direct la PRO TV de la 21:45.

Vlad Chiriches a fost prezent la conferinta de presa dinaintea partidei cu Spania de la Bucuresti si a vorbit despre meciul de joi seara. Chiriches a marturisit ca Romania va avea o partida dificila, ca Spania ii va pune in dificultate pe elevii lui Contra.

"Sunt foarte fericit pentru ca am trecut prin momente mai grele in ultimul an si nu am reusit sa vin, dar sunt bine acum, sanatos, ma simt bine fizic si sunt fericit ca sunt din nou printre baieti.

Eram OK si inaintea transferului, dar asta imi da mai multa incredere, calitatile mele sunt recunoscute si de altii, sunt fericit si pentru transfer, dar ma gandesc foarte mult la ceea ce am de facut la echipa nationala si nu conteaza ce s-a intamplat in perioada de mercato.

Stim ca intalnim cea mai buna echipa a grupei, cu jucatori de mare calitate, stim ca au posesie buna, stim ca ne vor pune in dificultate, dar trebuie sa ne ridicam la cel mai bun nivel al nostru.

Eu sper ca toti cei 55.000 de suporteri sa ne impinga de la spate, sa ne ajute sa facem un joc bun, sa ne dea acea putere pentru a face un joc bun si a iesi cu un rezultat bun. Sper sa ne obisnuim si la European sa ne simtit la fel.

Imi pare rau pentru decizia lui Cristi, ii doresc tot binele din lume in ceea ce face in continuare, dar, cum am spus-o si ieri, sunt cei din generatia noua si sunt sigur ca pot face fata.

Este o echipa puternica, cred ca tot ce vine de acolo e periculos, orice jucator este foarte puternic. Il cunosc foarte bine pe Fabian Ruiz si stiu ca el e un jucator extraordinar", a spus Vlad Chiriches la conferinta dinaintea meciului cu Spania.