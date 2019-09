ROMANIA - SPANIA, PROTV: Contra anunta OFENSIVA TOTALA pe National Arena: "Trebuie sa avem curaj!" Planul selectionerului

Cosmin Contra a vorbit in conferinta de presa inaintea meciului cu Spania de pe National Arena.

Romania nu trebuie sa se teama de Spania, e mesajul transmis de Cosmin Contra la conferinta de presa. Selectionerul anunta ca schimba sistemul si le cere jucatorilor sa atace pentru a putea sa produca surpriza.



Contra: Incercam sa facem un meci perfect!

"Indiferent de adversar intram pe teren cu gandul sa castigam. La sfarsit as fi multumit cu un egal, ar fi foarte bine. Dar inainte de meci le tramsmit jucatorilor sa faca totul pentru victorie.

E un meci special pentru mine, toate meciurile de la nationale sunt speciale, dar asta e putin mai special pentru ca familia mea traieste la Madrid de mult timp, baiatul s-a nascut acolo. Cunosc bine jucatorii actuali, cu unii am jucat, pe altii i-am antrenat. Datorita apropierii de fotbalul spaniol e un meci special.



Incercam sa facem un meci perfect din punct de vedere fizic, tactic, doar asa putem, ca atitudine trebuie sa fim la nivel foarte mare, coroborat cu poate o zi mai putin inspirata pentru jucatorii de atac ai Spaniei, poate reusim sa obtinem un rezultat mare.

Am in minte planul tactic si cum vom incepe, stiu 90% din echipa, stiu si cum facem daca vom primi gol. E important ca jucatorii sa intre pe teren apti 100%, in acelasi timp sa avem curaj, sa nu ne fie frica sa le punem probleme. Daca nu vom avea mingea, daca ne vom aparea, ne va fi greu sa obtinem un rezultat bun.

Eu incerc sa aduc o surpriza in atitudinea echipei, dar ei probabil se asteapta la surprize. Voi vedea, am incercat sa lucram alt sistem. Vom vedea daca putem sa-i surprindem", a spus Contra la conferinta.

Contra i-a tramsmis si un mesaj lui Luis Enrique, fostul selectioner al Spaniei, lovit de o tragedie crunta prin decesul fiicei sale de 9 ani.



"Imediat dupa ce s-a intamplat, am pus pe retelele mele de socializare ceea ce am simtit. E o tragedie enroma ce s-a intamplat pentru familia lui Luis Enrique. Si eu ca si altii am avut placerea sa-i fiu adversar, ne cunoastem si imi pare rau pentru el, sunt alaturi de el in aceste momente grele", a spus Contra.

PROGRAMUL GRUPEI F PRELIMINARII EURO 2020

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)