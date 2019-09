Lectia pe care romanii trebuie s-o invete! Cum s-a reinventat nationala Spaniei din eterna LOSERA in forta Europei! Romania - Spania, joi, PROTV!

Un loc 4 in 16 turnee finale a fost cel mai bun rezultat al nationalei Spaniei. Pana in 2008!

Romania intalneste Spania joi seara pe National Arena in fata a 55.000 de spectatori, in direct la PROTV si pe www.sport.ro. E cel mai mare adversar al Romaniei in drumul spre EURO 2020, editie aniversara organizata in 12 orase din Europa, intre care si Bucurestiul.

Spania nu mai este forta mondiala din urma cu cativa ani, insa chiar si asa ramane o adversara de 5 stele si mare favorita la castigarea grupei, neinvinsa pana la partida cu Romania.

Intr-o eterna perioada de tranzitie dupa Generatia de Aur, Romania are multe de invatat de la nationala Spaniei, o eterna losera la turneele finale pana in 2008.

Mereu o echipa plina de talente, Spania nu reusea sa ajunga pana in fazele finale ale competitiilor, desi Real Madrid si Barcelona controlau si atunci cele mai mari talente din Europa si lupta an de an pentru trofel Champions League.

SPANIA, DUBLA CAMPIOANA EUROPEANA SI CAMPIOANA MONDIALA!

In 2008, seria de 44 de ani fara un trofeu international s-a incheiat pentru Spania dupa o seara magica in finala EURO de la Viena cu nationala Germaniei. A fost 1-0, cu un gol marcat de Fernando Torres, in minutul 33.

A urmat apoi o campanie perfecta de calificare la Cupa Mondiala din Africa de Sud cu 10 victorii in 10 meciuri. Si apoi turneul final, cu un inceput ezitant cu infrangere in meciul de debut cu Elvetia, dar incheiat printr-o victorie magica in prelungiri contra Olandei.

Anii de umilinta, ghinion si esec se incheiasera, natiunea spaniola declansa fiesta. Spania devenea pentru prima data in istorie campioana mondiala!

Nu intamplator, in acelasi timp, Barcelona calca tot in picioare cu o generatie extraordinara de jucatori crescuti de club si condusa de Pep Guardiola. In timpul asta, Real Madrid facea mari eforturi sa tina pasul cu marea rivala. Inevitabil a venit si un nou succes pentru nationala Spaniei, la EURO 2012, dupa o finala incheiata cu Casillas implorandu-si colegii sa crute Italia de umilinta: a fost 4-0 pentru nationala Spaniei, prima nationala care cucereste un titlu european de doua ori la rand.

Multi s-au intrebat cum poate fi construita o asemenea armada invincibila asa cum a reusit Spania intre 2008 si 2012. Generatia de Aur a Barcei a stat la baza progresului spaniolilor, insa a fost doar o parte din cheia succesului.



SCOALA DE ANTRENORI, SUCCES NATIONAL IN SPANIA!

Pedro Calvo, omul care l-a lansat pe Fernando Torres in fotbalul mare la academia lui Atletico Madrid, crede ca puterea fotbalistica a Spaniei provine din scoala de antrenori a federatiei spaniole, in care s-a investit timp de 15 ani.

Spania avea 15.000 de antrenori cu licenta PRO si UEFA A in 2008, mai mult de dublu fata de orice alta tara europeana. Iar pentru licenta PRO sunt necesare 750 de ore de studiu in Spania, spre deosebire cu 245 de ore in Anglia.

"Federatia este concentrata pe calificarea oamenilor astfel incat ei sa poata sa marga in alte tari si sa antreneze. Nu e doar vorba de fotbalul profesionist, trebuie sa ai o forma de calificare ca sa lucrezi in scoli, la fel ca in prima liga. In 2008 am inceput sa vedem rezultatele eforturilor din anii din urma", a spus Calvo pentru BBC.

Si nu a fost vorba doar de studiul antrenorilor si de numarul lor. Toti au fost scoliti sa promoveze acelasi stil de fotbal, foarte tehnic, bazat pe posesie ce a dus Barcelona la suprematia Europei in acea perioada. Victoria de la EURO 2008 nu a fost un succes izolat si nu a aparut de nicaieri. Echipele de juniori ale Spaniei au cucerit 19 trofee UEFA si FIFA intre 1998 si 2008, de la nivelul U16 si pana la U21.



"ACUM FOTBALUL SPANIOL ARE UN STIL RECUNOSCUT"

Fernando Hierro crede ca tocmai pentru ca acest stil a fost implementat peste tot, Spania a devenit o forta la nivel de seniori. "Vremurile in care nimeni nu stia care sunt caracteristicile fotbalului spaniol au trecut. Inainte, toata lumea stia de fotbalul italian, englez, german, brazilian sau argentinian. Acum la fel se poate spune si despre fotbalul spaniol".



LUIS ARAGONES LE-A ADUS MENTALITATEA DE CONQUISTADORI!

Luis Aragones, legenda lui Atletico Madrid, e omul care a condus Spania de pe banca spre primul trofeu european, in 2008. Lui i se acorda un mare credit in rezolvarea unei alte probleme mari pentru nationala Spaniei: i-a dat mentalitate de invingator. "Si inainte aveam echipe talentate si treceam lejer pana spre sfertrile de finala ale turneelor, dar acolo aveam un picaj inexplicabil, nu aveam incredere ca putem sa mergem pana la capat. Aragones i-a facut sa creada. Stia cum sa-i pregateasca pentru meciurile importante", a mai povestit Calvo. La succesele din 2010 si 2012, Spania a fost condusa de Vicente Del Bosque, fostul antrenor al lui Real Madrid.



Antrenori cu licenta UEFA A & PRO in 2010

SPANIA -------------------- 14,860

GERMANIA ---------------- 6,570

FRANTA ------------------- 2,588

ITALIA ----------------------- 1,810

OLANDA ----------------- 1,137

ANGLIA ----------------- 1,010

Fara rezultate mari la Cupele Mondiale din 2014 si 2018 si nici la EURO in 2016, Spania isi continua drumul si se reconstruieste pentru noi rezultate mari in perioada urmatoare. Vara asta, echipa U21 a obtinut titlul european in Italia, dupa 2-1 in finala cu Germania. Spaniolii si-au luat astfel revansa pentru finala pierduta in fata nemtilor la editia precedenta, in 2017. Sa fie inceputul unei noi generatii de aur pentru spanioli?

Romania - Spania e joi, ora 21:45, in direct la PROTV!