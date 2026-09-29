Reprezentativa României a fost învinsă, scor 4-2 (3-1), luni seară, de naţionala Bosniei-Herţegovina, în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Partida de pe Arena Naţională, care a contat pentru Liga Naţiunilor, s-a disputat fără spectatori.

Daniel Pancu, fost internațional - acum antrenor la Rapid, susține că eșecul tricolorilor nu constituie o surpriză. Fără să dea nume, Pancone a făcut o descriere obiectivă a jocului naționalei și a criticat dur felul în care mai mulți dintre ei au gestionat partida.

”E asumată înfrângerea. E asumat, n-ai cum. La ce jucători a pus în teren astăzi naționala, rezultatul e complet normal. Nu pot să joace, n-au cum să joace împotriva unei echipe care a fost la Campionatul Mondial și care a băgat 9 titulari. Nu e nicio surpriză ce s-a întâmplat pe teren, nicio surpriză, așa cum văd eu lucrurile.

Sunt jucători care nu joacă între ei, nu schimbă două pase. Au fost frânturi de fotbal. La ce s-a întâmplat pe teren, nu ai cum să ai nicio victorie. Era de așteptat ca asta să fie calitatea fotbalului. Ne pasau ăia dintr-o atingere! Noi nu am avut agresivitate. Păi, generația noastră lua patru galbene în două minute dacă îi vedea pe ăștia că pasează așa! N-ai cum să îi vezi că pasează așa și să-i lași așa. E meci internațional, nu se poate să ne comportăm așa”, a declarat Pancu, potrivit digisport.