FOTO Pancu n-are milă. A zis tot ce avea pe inimă după România - Bosnia 2-4

Pancu n-are milă. A zis tot ce avea pe inimă după România - Bosnia 2-4 Nationala
Alexandru Hațieganu
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România - Bosnia 2-4 în etapa a doua din Liga Națiunilor (Divizia B).

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pancuRomania - BosniaNations League
  • Reprezentativa României a fost învinsă, scor 4-2 (3-1), luni seară, de naţionala Bosniei-Herţegovina, în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Partida de pe Arena Naţională, care a contat pentru Liga Naţiunilor, s-a disputat fără spectatori.

Daniel Pancu, fost internațional - acum antrenor la Rapid, susține că eșecul tricolorilor nu constituie o surpriză. Fără să dea nume, Pancone a făcut o descriere obiectivă a jocului naționalei și a criticat dur felul în care mai mulți dintre ei au gestionat partida.

”E asumată înfrângerea. E asumat, n-ai cum. La ce jucători a pus în teren astăzi naționala, rezultatul e complet normal. Nu pot să joace, n-au cum să joace împotriva unei echipe care a fost la Campionatul Mondial și care a băgat 9 titulari. Nu e nicio surpriză ce s-a întâmplat pe teren, nicio surpriză, așa cum văd eu lucrurile.

Sunt jucători care nu joacă între ei, nu schimbă două pase. Au fost frânturi de fotbal. La ce s-a întâmplat pe teren, nu ai cum să ai nicio victorie. Era de așteptat ca asta să fie calitatea fotbalului. Ne pasau ăia dintr-o atingere! Noi nu am avut agresivitate. Păi, generația noastră lua patru galbene în două minute dacă îi vedea pe ăștia că pasează așa! N-ai cum să îi vezi că pasează așa și să-i lași așa. E meci internațional, nu se poate să ne comportăm așa”, a declarat Pancu, potrivit digisport.

  • Romania bosnia hertegovina liga natiunilor 28092026 7
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Coubiș, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Tricolorii sunt ultimii în grupa a 4-a din Divizia B, fără puncte. Următorul meci al României se va disputa vineri, cu Polonia, în deplasare.

ROMÂNIA: I. Radu - Coubiş, M. Ilie, Burcă (Strata 81), Eissat - Stanciu (Moruţan 65), Screciu (D. Matei 65), V. Dragomir - Olaru (Cicâldău 46) - Bîrligea, Mihăilă (L. Munteanu 46). SELECŢIONER: Gică Hagi

BOSNIA: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Mujakic 81) - Basic, Gigovic (Tahirovic 81) - Bajraktarevic (Hasic 63), Mahmic (Demirovic 63), Alajbegovic - Tabakovic (Lukic 74). SELECŢIONER: Sergej BarbarezCartonaşe galbene: - / Mahmic 16, Muharemovic 80

Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)

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