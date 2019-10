Angajat dupa ce a calificat echipa in semifinalele UCL la Football Manager! A avut nevoie de doar 16 ani :)) Poveste incredibila in Serbia

Un club de liga a doua din Serbia, FK Bezanija, a angajat pe post de analist video un tanar pasionat de Football Manager.

Andrej Pavlovic (22 de ani) este un tanar sarb pasionat de jocul virtual Football Manager. El a trimis un CV la clubul sau de suflet, FK Bezanija, in care a notat ca a dus echipa pana in semifinalele UEFA Champions League. In joc! Oficialii echipei au decis sa il angajeze.

Andrej Pavlovic le-a spus celor de la Bezanija ca a dus echipa pana in semifinalele UEFA Champions League in decurs de 16 ani, timp in care a mai castigat 10 titluri ale Serbiei si 6 Cupe.

"Nu vreau sa ma laud, dar sunt un fel de legenda in universul Football Manager", a spus tanarul pentru Sport Bible.

In realitate, clubul FK Bezanija se zbate la retrogradare in liga a doua din Serbia.

Potrivit Sport Bible, Andrej Pavlovic va indeplini rolul de analist video la Bezanija. El ii va studia pe adversari si va colabora cu antrenorul Goran Dragoljic.

"Am avut o discutie cu directorul clubului, iar dansul mi-a spus sa merg la un meci. Am sugerat faptul ca pot fi de ajutor, dar nu am crezut ca se va ajunge pana aici. Cand mi-au spus ca ma vor, nu mi-a venit sa cred. Am fost socat. Nu vreau sa primesc bani, mai ales ca situatia financiara a clubului nu e foarte buna", a mai spus el.

La primul meci cu Pavlovic analist video, Bezanija a invins-o cu 2-1 pe FK Dedinje.

Andrej Pavlovic a mai spus pentru Sport Bible ca este licentiat in medicina sportiva si ca vrea ca in cativa ani sa profeseze in acest domeniu.