EXCLUSIV | Cum a notat Duckadam jocul lui Vlad de la U21 si ce spune despre situatia lui Dennis Man: "A aratat atitudine, speram sa revina curand". Ce recomandare ii face lui Contra

Helmuth Duckadam, fost mare portar al Stelei, acum director de imagine al FCSB, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Helmuth Duckadam, directorul de imagine al FCSB, spune ca Andrei Vlad a facut un joc destul de bun contra Irlandei de Nord, avand o parada buna, dar si o iesire slaba pe o centrare. Mai mult l-a impresionat atitudinea lui Dennis Man pe fostul portar.

Duckadam a vorbit la PRO X si a spus ca e nevoie ca nationala mare sa arate curaj diseara, contra Norvegiei. El crede ca selectionerul Contra va miza pe experienta, iar Florinel Coman nu va mai fi titular. Mitrita ii poate lua locul in primul 11.

Duckadam: "Vlad a facut un joc bun! Atitudinea lui Man m-a impresionat" // "Norvegia e mai tare ca Suedia"

"Repriza a doua a fost incantatoare. Dar ar fi bine sa nu uitam nici prima repriza, in care jocul a fost echilibrat pana la eliminarea portarului advers. In superioritate a fost o singura echipa pe teren. La 11 la 11 au avut cea mai periculoasa faza a primei reprize, chiar daca nu trebuie sa uitam acel penalty neacordat echipei noastre.

Rezultatul este foarte bun si cred ca si jocul din repriza a doua a fost mult mai bun. Probabil ca emotiile, presiunea rezultatului isi spun si ele cuvantul.

Sansele de calificare raman, dar va trebui sa jucam si mai bine, asa cum a spus si Mirel Radoi.

Vlad mi-a placut, a avut o interventie foarte buna in repriza a doua. A avut si una cu emotii, a iesit si gresit la o centrare. Dar una peste alta cred ca a facut un meci bun.

Cel mai mult mi-a placut atitudinea lui Man, care a tras de el si a ramas pe teren dupa acea ciocnire. Imi pare rau, ca am inteles ca ar putea sa stea vreo 3 saptamani. Nu am informatii de la doctori, doar ce am citit si eu. N-a fost o ciocnire prea finuta, cred ca s-a ales cu o lovitura. Eu sper sa fie pregatit sa revina cat mai repede.

Norvegia e mult mai puternica decat Suedia, vom avea un meci foarte greu. Norvegia a aratat un fotbal de calitate. Sigur, ei nu au gestionat bine finalurile de meci, dar va fi greu. Va trebui sa fim foarte agresivi, sa depunem un efort fantastic. Cu putina sansa putem castiga aceasta partida.

E greu sa aduci de urgenta doi fundasi centrali, chiar daca ambii joaca la echipele lor. Nu au fost la lot, e greu sa-i bagi titulari. E o decizie grea pentru Cosmin Contra, sper sa aiba inspiratia necesara.



Cred ca Florinel Coman va fi pe banca in prima parte. S-a vazut si la meciul cu Feroe ca l-au coplesit putin emotiile. Eu cred ca selectionerul va folosi o echipa cu mai multa experienta. Dar sper ca in acelasi timp sa aratam curaj, pentru ca avem mare nevoie de victorie.

Chiar daca vine de la un adversar, eu am sustinut si inainte ca Nistor trebuie folosit, pentru ca este un fotbalist in forma", a spus Duckadam la PRO X.