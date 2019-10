"Sunt un nimeni!" Il mai tineti minte pe Carlos? Fostul portar de la FCSB traieste o adevarata DRAMA! Unde a ajuns sa joace la 39 de ani! "Primesc ajutor de la un psiholog!"

Carlos Fernandes a vorbit despre situatia in care se afla in acest moment.

Fostul portar al celor de la FCSB, Carlos Fernandes (39 de ani) a vorbit despre situatia sa actuala si spune ca este foarte aproape de finalul carierei. Acesta evolueaza in acest moment pentru Amarante, echipa din liga a 3-a a campionatului din Portugalia. Acesta mai spune ca este ajutat de un psiholog pentru a trece mai usor peste situatie in care a ajuns in acest moment.

"Am inceput sa joc fotbal de placere. Deodata, foarte repede si aproape fara sa-mi dau seama, am ajuns profesionist. Si am trecut rapid de la anonimat la a fi recunoscut pe strada. Am avut norocul sa ajung la nivelul la care multi isi doresc sa ajunga, adica sa joc in Liga Campionilor si la echipa nationala. Acestea sunt insa momente care trec foarte repede, fara sa ne dam seama. Si, deodata, luminile se sting si totul trece. Usile se inchid din cauza varstei, suntem deja considerati batrani la 32 sau 33 de ani. Marturisesc ca am mari dificultati in a accepta acest lucru. Inca mai joc la 39 de ani, nu cred ca sunt batran, fizic poate lucrez mai bine si mai mult decat multi dintre tinerii care joaca fotbal", a declarat Carlos pentru tribunaexpresso.pt

Carlos: "Primesc ajutor de la psiholog!"



Carlos Fernandez a mai declarat ca primeste ajutor de la un psiholog pentru a trece peste situatia in care se afla si spune ca apelat la acelasi psiholog care l-a ajutat si pe Andre Gomes de la Barcelona.

Astazi, imi caut un pic refugiul, care este la o ora si jumatate de casa (evolueaza in acest moment pentru Amarante, in liga a treia din Portugalia). Cand ajungem la stadion, ne echipam, ne antrenam, scapi un pic de singuratate. Acolo simt ca sunt cineva. Daca nu sunt acolo, sunt un nimeni. Primesc ajutor de la psiholog, de la medicul care s-a ocupat de cazul lui Andre Gomes, la Barcelona. El ma ajuta. De asemenea, studiez, incerc sa vad ce voi face in continuare. Fara indoiala, este necesar sa studiez pentru a-mi continua viata.

Voi fi sincer. M-am gandit bine daca sa vorbesc sau nu. Sunt la fel ca orice alt jucator care are acea tema cand alti oameni ajung sa cunoasca detalii despre viata noastra. Acest lucru nu este usor. La 39 de ani pare ca incep alta viata. Cam asta fac. Aman sfarsitul carierei, merg intre timp la psiholog si studiez pentru a-mi putea incepe viata de la zero", a mai spus Carlos.