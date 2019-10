"Nu am auzit scandarile, dar comportamentul inacceptabil vine din partea suporterilor englezi". Selectionerul Bulgariei, declaratii incredibile dupa cantecele rasiste

Anglia s-a impus fara probleme, cu scorul de 6-0, insa meciul a fost intrerupt din cauza scandarilor rasiste. Tintele au fost jucatorii englezi, Tyrone Mings, Marcus Rashford si Raheem Sterling, carora le erau adresate strigate de maimuta din parte tribunelor. Fotbalistii englezi au luat in calcul parasirea terenului.

Selectionerul Bulgariei, Krasimir Balakov, a declarat dupa meci ca nu a auzit scandarile rasiste, insa suporterii englezi au afisat un comportament inacceptabil.

"Eu, personal, nu am auzit scandarile despre care se vorbeste. Am vazut ca arbitrul a oprit jocul, insa, trebuie sa spun, comportamentul inacceptabil nu a venit doar din partea fanilor bulgari, ci si din partea englezilor, care au fluierat si tipat in timpul imnului Bulgariei, iar in cea de-a doua repriza au adresat cuvinte inacceptabile fanilor.

Sa fiu sincer, nu ni s-a intamplat asa ceva pana acum. Masurile disciplinare luate de UEFA, nu au fost din cauza unei scandari rasiste, ci din cauza unui banner al unei organizatii care nu este interzisa de legile bulgare", a declarat selectionerul Bulgariei dupa meci.

