"Mi-am dat acordul!" Bogdan Lobont revine la echipa nationala! Ce functie va ocupa! Anuntul facut de Cosmin Contra

Cosmin Contra a anuntat ca Bogdan Lobont va face parte din staff-ul echipei nationale.

Dupa ce a aparut informatia ca Victor Piturca l-ar dori pe Bogdan Lobont in staff la Universitatea Craiova, selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat ca aceste zvonuri nu sunt adevarate, iar Lobont va face parte din staff-ul echipei nationale. El isi va incepe atributiile incepand de la meciul cu Spania din 5 septembrie, din cadrul preliminariilor Euro 2020.

"Lobont vrea sa revina la echipa nationala. Eu mi-am dat acordul, dar nu am nimic impotriva sa lucreze si la Universitatea Craiova, daca il va solicita nea Piti. Am vorbit deja cu Lobby (n.r Lobont). A fost la Roma, l-am trimis sa urmareasca meciul dintre AS Roma si Genoa. A fost sa il vada pe Andrei Ionut Radu, a vorbit cu el.

Nu stiu daca Lobont va sta pe banca sau in tribuna. Va face ceea ce a facut si inainte. Cel mai probabil va sta in tribuna, alaturi de analistul video, deoarece de sus se vad mult mai bine lucrurile", a declarat Cosmin Contra, la Telekomsport.

Lobont a mai facut parte din staff-ul nationalei si in perioada iunie 2018-decembrie 2018, dupa care a preluat-o pe U Cluj in functia de antrenor principal.