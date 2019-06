ROMANIA LA EURO U21 | "Daca nu venim des la EURO, macar atunci cand venim sa facem ceva! Ajungem in finala si depasim Generatia de Aur!" Radoi surprinde: "Ma bucur ca nu jucam in seara asta!"

Romania U21 va juca in semifinalele EURO U21 contra Germaniei, joi, ora 19:00.

Romania U21 se afla in fata unui moment istoric. Romania U21 se va duela cu Germania U21 pentru un loc in marea finala de la EURO, iar Mirel Radoi este convins ca o eventuala calificare in ultimul act ar depasi performanta nationalei mari din 1994.

Mirel Radoi este pregatit din toate punctele de vedere pentru meciul cu Germania: a exersat pana si loviturile de departajare. Selectionerul se bucura totusi ca meciul nu se va juca in aceasta seara: jucatorii sunt inca euforici dupa calificarea in semifinale si spera ca pana la ora jocului sa-i poata readuce cu picioarele pe pamant.

"Maine vom juca in semifinale. Va fi un meci extraordinar pentru ca va fi intre echipele cu cel mai bun atac de la EURO. Daca nu venim des la EURO, macar atunci cand venim sa facem ceva. Pentru ca venim rar, dupa 21 de ani, trebuie sa profitam de fiecare meci in parte. Sunt norocos si mandru pentru ca sunt antrenorul acestor jucatori. Secretul nostru e ca am venit aici sa ne bucuram de fotbal. Am venit aici sa scriem istorie, am facut asta si vom continua sa o facem. Cred ca daca ajungem in finala va fi o performanta mai mare decat ce a facut Generatia de Aur. Dar inainte de asta trebuie sa trecem de meciul de maine. E un avantaj foarte mare pentru noi ca vom avea multi suporteri in tribune, dar trebuie sa fim si atenti. Atunci cand ai atat de multi fani in tribuna si ai mingea, suporterii vor vrea sa atacam si sa marcam.



Nu trebuie sa picam in capcana. Va trebui sa inscriem pentru ca nu am facut-o in ultimul meci si sa aratam ca nu degeaba am castigat grupa. Nemtii sunt destul de periculosi cand au mingea, sunt mobili. Eu nu am niciun fel de problema cu caldura, nu joc. Nici o simt si nici nu cred ca e chiar asa cald. Intr-un meci de asemenea anvergura conteaza mai putin vremea, ce adversar ai in fata sau alte detalii. Ne-am pregatit si pentru penalty-uri, absolut. Asta incercam si noi de zeci de ani de zile...sa vedem cum e aerul la o asemenea inaltime. Am ajuns aici, il respiram, e placut si sper sa ramanem aici. Suntem putin prea euforici pentru ceea ce inseamna o semifinala. Germania din acest moment imi aduce aminte de Barcelona lui Messi. Ar fi gresit sa ne concentram asupra unui singur jucator. Suntem putin prea euforici. Ma bucur ca meciul se joaca maine seara si nu in seara asta pentru ca nu cred ca eram apti la momentul asta. Incercam sa-i aducem cu picioarele pe pamant pana la ora partidei. Sper sa jucam finala. Pana atunci va trebui sa suferim, iar cei din tribune sa stie sa ne incurajeze in momentele grele. Nu visam la o finala nici ca jucator, desi am fost foarte aproape de ea. Nu ma gandeam ca ajungem pana aici. Nu o sa ma multumesc cu asta, o sa muncesc si mai mult pentru a ramane la nivelul asta", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa.

A evitat conflictul Lucescu - Hagi

Mirel Radoi a evitat sa intre in conflictul dintre Razvan Lucescu si Gica Hagi. Intrebat despre disputa celor doi, Radoi a evitat cu diplomatie sa se aleaga o tabara. Selectionerul s-a prefacut ca nu stie despre ce e vorba.

"Nu stiu nimic. Sunt surprins. Nu stiu ce s-a intamplat. Sper sa nu se fi intamplat nimic grav", a mai declarat Radoi.