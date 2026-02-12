Partida Universitatea Craiova – FCSB, programată joi seară în ultima rundă a grupelor Cupei României, aduce o mutare tactică neașteptată în tabăra roș-albaștrilor. Deși Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă în spațiul public că îi va menaja pe Daniel Bîrligea și Valentin Crețu, din cauza situației dificile din campionat, situația a stat diferit în momentul predării foii de joc.

Surprizele din foaia de joc

Cei doi fotbaliști exponențiali, trimiși în primul „11” pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci în care FCSB, aflată pe locul patru în grupă, forțează calificarea. Pe lângă titularizarea „greilor”, campioana aliniază o formulă inedită cu doi jucători „under”.

În poartă apare Matei Popa și nu David Popa așa cum se vehiculase inițial, cel din urmă fiind pe banca de rezerve. Al doilea tânăr titularizat este Mihai Toma, trimis în linia mediană.

De partea cealaltă, Filipe Coelho mizează pe un prim 11 solid, cu Tudor Băluță purtând banderola de căpitan.

Echipele de start oficiale:

Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Băluță, Băsceanu, Mekvabishvili, Fl. Ștefan – Al Hamlawy, Etim.

Rezerve: Lung Jr., Fălcușan, Mogoș, A. Crețu, Cicâldău, Matei, Houri, Teles, Muntean.

FCSB: Matei Popa – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pantea – Alhassan, Joao Paulo – Toma, Fl. Tănase, Thiam – Bîrligea.

Rezerve: Târnovanu, Zima, Stoian, Olaru, Radunovic, Miculescu, David Popa, Lixandru.

Următorul episod dintre cele două echipe se va consuma duminică, tot pe „Ion Oblemenco”, când cele două formații se întâlnesc în etapa a 27-a din Superliga.