ROMANIA U21 - GERMANIA U21 | Meciul care poate rasturna istoria! Cum arata statistica de groaza a intalnirilor dintre Romania si Germania la nivel de tineret: am intalnit de 7 ori nemtii la U21

Romania - Germania e prima semifinala care se joaca la EURO U21 , joi, de la ora 19:00!

Romania U21 va intalni Germania in semifinala care poate aduce o calificare istorica pentru pustii lui Radoi. Dupa trei meciuri fara infrangere in faza grupelor, nationala de tineret da peste selectionata nemtilor, echipa pe care nu au invins-o niciodata.

In faza grupelor, Romania a invins Croatia si Anglia si a facut 0-0 cu Franta.

Cu Germania, recordul romanilor este unul negativ. Echipa U21 a Romaniei a pierdut de 4 ori si a facut 3 egaluri cu nemtii, in cele sapte partide in care s-au intalnit pana acum. In ceea ce priveste meciurile oficiale, romanii au fost invinsi de trei ori si au facut un egal cu nemtii.

La nivel de goluri, raportul este de 23 la 6 in favoarea Germaniei.

Romania si Germania s-au intalnit o singura data la un Campionat European. La EURO 1998, in Romania, nemtii au castigat cu 1-0, dupa un gol marcat abia in minutul 101 de Danny Schwartz.

Ultima intalnire dintre cele doua nationale U21 a fost in calificarile pentru EURO 2015. Atunci s-a jucat o dubla mansa. Daca turul, desfasurat la Giurgiu, s-a incheiat la egalitate, 2-2, returul de la Magdeburg a fost adjudecat categoric de nemti cu un 8-0.

Acest rezultat este a doua cea mai mare victorie a nemtilor la nivel de tineret si este cea mai drastica infrangere suferita de nationala U21 a Romaniei pana in acest moment.

Medie de 5 goluri pe meci in partidele dintre Romania U21 si Germania U21

In ultimele trei partide jucate intre Romania si Germania la nivel de tineret, nemtii au inscris de cel putin doua ori pe meci, reusind sa inscrie de 15 ori in total si avand o medie de 5 goluri pe meci.

Singurul meci in care nemtii nu au marcat in fata Romaniei a fost o partida incheiata 0-0 pe 1 septembrie 1998 la Bucuresti.