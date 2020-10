TOTI OCHII pe pustiul care poate DOMINA viitorul in fotbalul mondial! Ansu Fati, primul jucator care da doua goluri in Champions League inainte de 18 ani

Pustiul de 17 ani a inscris pentru prima oara in Liga in faza grupelor din sezonul trecut, cu Inter.

Reusita in fata campioanei Ungariei din aceasta seara ii aduce lui Fati un nou record. E singurul jucator din istorie care marcheaza de doua ori in Liga inaintea implinirii varstei de 18 ani.

