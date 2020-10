ULTIMA ORA! Mbappe, hotarat sa plece de la PSG! Un fost antrenor a dezvaluit la ce echipa isi doreste sa joace campionul mondial

Kylian Mbappe este hotarat sa plece de la PSG pentru a lucra cu Zinedine Zidane la Real Madrid.

Fotbalistul de 21 de ani isi doreste de mai mult timp sa se transfere la Real. Fostul antrenor al parizienilor, Unai Emery, a declarat ca pe vremea cand era la echipa de pe Parc des Princes a trebuit sa faca eforturi mari pentru a-i impiedica plecarea lui Mbappe pe Bernabeu.

"Cand eram la Paris, Mbappe era foarte incantat de un posibil transfer la Real Madrid. Nu am vrut sa il las sa plece si am vorbit cu tatal lui. La acel moment, Kylian se gandea foarte serios sa mearga la Real", le-a declarat Emery jurnalistilor de la El Partidazo de COPE.

Fostul fotbalist al lui AS Monaco isi doreste atat de mult sa lucreze cu idolul sau, Zinedine Zidane, incat este dispus sa accepte un salariu mai mic decat cel pe care il are in prezent la campioana Frantei. "Daca esti baiat si esti francez, atunci idolul tau este Zidane", a spus Mbappe despre fostul capitan al nationalei Frantei.

De asemenea, si Zidane este un mare admirator al al fotbalistului lui PSG, pe care a recunoscut in mai multe randuri ca il apreciaza. Mbappe a sustinut un trial la academia lui Real Madrid acum mai multi ani, cand era copil.

"Stiti ca il stiu pe Mbappe de mult timp. Deja sunt indragostit de el, in primul rand ca persoana, deoarece in urma cu mult timp a venit aici pentru probe", a spus Zidane.

In ciuda relatiei foarte bune dintre cei doi, Mbappe mai are si alte oferte foarte tentante, in special din Premier League. Liverpool si Manchester United sunt interesate de serviciile campionului mondial, Liverpool avand insa, se pare, sanse mai mari sa-l aduca.

Mbappe l-a laudat pe Jurgen Klopp dupa ce Liverpool a cucerit primul titlu de campioana dupa 30 de ani. Mbappe s-a aratat flatat de interesul germanului pentru el dupa ce s-a aflat ca antrenorul "cormoranilor" a avut o discutie cu tatal fotbalistului referitoare la un eventual transfer.

Jurnalistii de la AS au descoperit ca Jurgen Klopp chiar s-a intalnit cu parintii lui Mbappe pe vremea cand acesta evolua pentru AS Monaco.