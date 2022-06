În luna mai a acestui an, Lăcrămioara Perijoc a izbutit o performanță notabilă pentru sportul românesc. A obținut medalia de argint la Campionatul Mondial de box din Istanbul, după ce a întâlnit-o în finală pe turcoaica Hatice Akbas. Chiar dacă și-a surprins adversa în mai multe rânduri cu serii năucitoare la ficat, juriul a desemnat-o victorioasă pe compatrioata lor.

Cu toate că a atins succesul în box, prima dragoste a Lăcrămioarei a fost fotbalul. Tânăra a practicat ani buni sportul rege, până în clasa a 11-a, când s-a dedicat în totalitate boxului de performanță.

Perijoc: „La fotbal fetele nu sunt atât de serioase!”

„Am fost fotbalistă de mică, m-am născut cu mingea la picior. Am jucat în copilărie fotbal, iubeam fotbalul. Dacă aveam posibilitatea să fac fotbal de performanță, aș fi făcut. Am mai jucat în generală și liceu handbal, tenis de masă, am făcut și judo, dar întâmplarea a făcut ca în clasa a 11-a profesorul meu de Educație Fizică și Sport să fie antrenor de box și mi-a propus să merg la box.

Jucam mijlocaș central. (n.r. Dacă are jucători preferați) Da, clar, Messi, Ronaldo, cei mai buni, Neymar. Am mai fost și la meciuri, în fucție de programul meu. Merg mai rar, o susțin pe Steaua. După ce m-am apucat de box am mai cochetat cu fotbalul, am jucat la o echipă.

Eu am o sete de performanță, îmi place să muncesc, să mă dedic, la fotbal nu erau atât de serioase fetele. Eu voiam să câștig, în box știam că tot ceea ce fac, toate sacrificiile, mă bucur de rezultat. Dacă ceva nu fac cum trebuie nu o să am rezultatele dorite. Asta m-a făcut să mă întorc în box”, a declarat Lăcrămioa Perijoc pentru PRO Arena și www.sport.ro.

Însă, pentru a atinge culmile succesului pugilista a trebuit să se confrunte cu judecata celor din familie, care nu au fost încântați când Lăcrămioara a ales boxul. La toate acestea se adăuga și tragedia pe care a trecut la începutul carierei, când antrenorul a decedat chiar în brațele sale în timpul unei ședințe de pregătire.

Perijoc: „O să trag cât o să pot pentru a mi se cânta imnul la Jocurile Olimpice!”

„Prima dată când le-am spus părinților mei și au aflat și cei de la mine din sat au zis : 'Cum să-ți lași fata la box?'. Eu am avut și un accident când eram mică, am avut o operație. 'Nu te gândești că își ia pumni în abdomen? Dacă i se desface operația'. Eu simt nevoia să fac sportul ăsta, îl fac pentru că-mi place.

Eu după 1 an și ceva de box antrenorul meu de la Suceava a murit în timp ce făcea cu mine la palmare. Am trecut printr-o perioadă foarte grea, îmi era ca un tată. Doru Iftime, Dumnezeu să-l ierte. A murit în timp ce făcea cu mine antrenament, erau doar copii în sală. Eram mai mare, mare... Aveam 18 ani. A fost un șoc pentru mine, mi-am revenit destul de greu. A trebuit să iau o hotătâre, ori renunț la școală și continui cu boxul, ori rămân acolo. Și am renunțat la școală, cred că a fost cea mai bună alegere.

Eram pe podium acum la Mondiale și în mintea mea când cânta imnul adversarei mele, era imnul țării mele. Am zis: 'Doamne, dacă nu a fost să-mi cânte acum imnul, măcar să-mi cânte la Olimpiadă'. Am încrerede și o să trag cât o să mă ajute corpul pentru a mi se cânta imnul la Olimpiadă”, a precizat Lăcrămioara Perijoc.