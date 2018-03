Romania, IRONIZATA de presa suedeza din cauza gazonului de la Craiova: "Au dat drumul la oi, sunt 9,8 mil. in toata tara!"

Suedezii au plecat invinsi si suparati din Romania.

Suedezii au fost deranjati de starea gazoonului, dar si de comportamentul lui Sebastian Coltescu, al patrulea oficial al partidei.

Selectionerul Suediei sustine ca arbitrul a ajutat gazdele, in timp ce atacantul Guidetti a criticat gazonul. "Ne facut sa parem ca niste idioti".

Presa suedeza profita si ea de ocazie pentru a ironiza Romania, una dintre cele mai sarace tari din UE.

"Datele recente furnizate de Eurostat sunt remarcabile: Romania este a treia tara din Uniunea Europeana ca numar de oi. Anul trecut, erau 9,8 milioane de oi, iar ieri cineva le-a dat drumul sa pasa pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

Sau cel putin asa arata. Nationala Suediei se astepta la un meci bun in deplasare, cu vreme frumoasa de martie si un adversar care sa opuna rezistenta. In schimb, a ajuns pe o arena ultramoderna cu iarba medievala, maci si jandarmi. Am batut cu totii in retragere", scrie publicatia Aftonbladet.se.