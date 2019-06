Generatia care schimba mentalitati! "Cand ii vezi ca spun ferm ca vor semfinale sau finale, iti dau seama ca sunt putin obraznici! Nici eu nu am crezut in ei!"

Romania U21 - Franta U21 se joaca in aceasta seara cu incepere de la ora 22:00.

Romania este in proportie de 99% calificata in semifinalele EURO U21. Echipa lui Mirel Radoi are nevoie de victorie sau egal cu Franta pentru a fi matematic intre primele 4 cele mai bune nationale ale Europei. In functie de anumite calcule, "tricolorii mici" isi pot permite si sa piarda meciul cu Franta.

Ioan Becali este impresionat de forta nationalei de tineret, dar mai ales de mentalitatea tinerilor jucatori. Crescuti "pe afara", la cluburi cu mentalitate vestica, sau in Academia lui Hagi, cu mentalitate de campioni, tinerii jucatori ai Romaniei spun cu fermitate ca vor in semifinale sau chiar sa castige trofeul. Si nu au spus-o dupa ce au invins Croatia sau Anglia, ci inca din preliminarii.

"Generatia actuala are libertatea de a face orice doreste. Sa se poata transfera, sa-si duca parintii, sa se nasca intr-un mediu corect. Singurul care vine din laborator e Ianis Hagi, ceilalti vin de unde vin, i-a strans Hagi. Nici eu n-am crezut in ei, ca, de credeam, investeam alaturi de el (n.red. alaturi de Gica Hagi in proiectul de la Viitorul). Cand ii vezi ca spun ferm ca vor sa joace semifinale sau finale, iti dai seama ca sunt putin obraznici, ca au tupeu. 70% din ei trebuie sa ajunga in nationala mare imediat dupa EURO, sa batem Norvegia si Suedia si sa ne calificam la EURO, ca-l facem la noi acasa", a declarat Ioan Becali pentru TVR1.