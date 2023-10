A plecat în Arabia Saudită și își mitrialiază foștii șefi din Europa: "Sunt toți incompetenți și aroganți!"

Pe 26 iulie 2023, Moussa Dembele a semnat un contract pe patru ani cu Al Ettifaq, clubul din Saudi Professional League unde antrenor este Steven Gerrard și în lot se mai află stranierii Jordan Henderson (Anglia), Georginio Wijnaldum (Olanda), Demarai Gray (Jamaica), Jack Hendry (Scoția), Marcel Tisserand (Congo), Paulo Victor (Brazilia) și Robin Quaison (Suedia).

În actualul sezon el a bifat opt goluri în șapte meciuri jucate, dar atacantul a criticat situația de la Lyon, unde spune că conducerea clubului a încurajat fanii să atace jucătorii care au decis să nu semneze prelungirea contractelor și să plece liberi de contract. La Lyon, Dembele avea un salariu anul de 4 milioane de euro, iar în Arabia Saudită primește de trei ori mai mult.

"Eu am avut trei sezoane foarte bune, apoi alte două nu prea grozave"

"În fotbal, la fel ca în viață, dacă te simți apreciat și susținut devii mai bun. Ostilitatea nu mă sperie atunci când vine din partea adversarilor. Am avut parte de amenințări cu moartea din partea fanilor lui Rangers atunci când jucam la Celtic, înaintea meciurilor directe. Dar când ostilitatea vine din partea propriilor suporteri și devine ură, atunci e o poveste diferită.

Ultimul meu sezon la Lyon a fost complicat. Am început bine în ciuda obstacolelor puse în cale de conducere. Admit că puteam face mai multe, dar nu s-a putut. Am plecat de acolo pentru că nu mai puteam progresa. Atmosfera era una toxică, nu era propice progresului. La fel ca mine au plecat Gusto Malo (n.r. - Chelsea), Castello Lukeba (n.r. - RB Leipzig), Bradley Barcola (n.r. - PSG), Lucas Paqueta (n.r. - West Ham) sau Bruno Guimaraes (n.r. - Newcastle), care au căutat o dinamică mai bună pentru cariera lor și au vrut să câștige mai mulți bani. Acum sunt adorați, respectați și își trăiesc viața, iar Lyon a încasat o grămadă de bani din vânzarea lor.

Eu am avut trei sezoane foarte bune, apoi alte două nu prea grozave. Am multe amintiri plăcute, dar și unele foarte rele. Cel mai rău a fost să aud 20.000 de oameni insultându-mi mama și pe mine, la fiecare atingere a balonului, asta a fost de nesuportat. Niciun conducător nu a încercat să aplaneze conflictul, s-au ascuns și au rămas tăcuți. Clubul mi-a făcut o ofertă în vara lui 2022, dar am cerut mai mult timp de gândire, nu am refuzat din start.

"M-a deranjat ce a declarat Bruno Cheyrou, că jucătorii sunt active ale clubului"

M-a deranjat ce a declarat Bruno Cheyrou (n.r. - fostul director de scouting), că jucătorii sunt active ale clubului. Discursul lui a fost periculos și lipsit de respect, toți l-am considerat un afront în vestiar. A zis că trebuie să prelungim contractele sau să plecăm. Dacă dorea să scape de mine, trebuia să-mi sune agentul și să găsească o soluție, nu să dea astfel de declarații. Apoi directorul sportiv Vincent Ponsot a declarat că am avut oferte să mă transfer, dar am refuzat, ceea ce nu e adevărat. I-a întors pe fani împotriva mea și a lui Houssem Aouar (n.r. - plecat liber de contract la AS Roma). Eu nu știu de aceste oferte, iar el nu le-a transmis agentului meu.

A spus că am ales banii pentru că vreau să plec gratis. Conducătorii lui Lyon sunt imcompetenți și aroganți, eu am prins cinci antrenori (n.r. - Bruno Genesio, Sylvinho, Rudi Garcia, Peter Bosz, Laurent Blanc) și trei directori sportivi (n.r. - Juninho, Florian Maurice, Bruno Cheyrou). Nu există un proiect, nu există coerență, dar au dat vina pe jucători pentru rezultatele slabe", a declarat Dembele pentru Foot Mercato.

Dembele, născut în Franța din părinți malieni

Moussa Dembele (27 de ani) este născut la Pointoise, o suburbie a Parisului, din părinți originari din Mali. S-a format la juniorii cluburilor US Cergy Clos, PSG și Fulham, iar la seniori a jucat pentru Fulham (2013-2016), Celtic (2016-2018), Ol. Lyon (2018-2021, 2022-2023), Atletico Madrid (2021 / împrumutat) și Al Ettifaq Dammam (2023- prezent).

A fost internațional francez de juniori și tineret la toate categoriile de vârstă (U16, U17, U18, U19, U20, U21), dar nu are nicio selecție pentru reprezentativa de seniori. În palmares are titlul în La Liga (2020-2021), două campionate (2016-2017, 2017-2018), două Cupe și două Cupe ale Ligii în Scoția și o finală de Cupa Ligii (2019-2020) în Franța.

Foto - Getty Images