Ca și cum parcursul foarte slab al echipei în Champions League, cu doar 2 puncte din 12 posibile, nu era o problemă suficient de mare, tehnicianul român tocmai s-a ales și cu alta. Una care poate afecta, în mod serios, parcursul lui Al-Sadd, în campionat. Pentru că starul echipei, brazilianul Claudinho, fotbalist transferat cu 20 de milioane de euro de la Zenit Sankt Petersburg, a fost trecut pe linie moartă. Iar asta după o decizie disciplinară drastică!

Un necaz nu vine niciodată singur și, la Al-Sadd Doha, Răzvan Lucescu (57 de ani) tocmai s-a convins de asta.

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Claudinho, suspendat 6 meciuri și amendat cu 244,000 de euro!

În ultima etapă din Qatar Stars League, vineri, Al-Sadd a obținut o victorie uriașă, în derby-ul cu Al-Shamal, vicecampioana ediției precedente. Echipa lui Lucescu jr s-a impus cu 4-1. Dar victoria a plătit-o foarte scump!

Pe durata meciului, au fost incidente grave între cele două tabere. De la Al-Shamal, a și fost eliminat Ben Romdhane, în minutul 45. Dar, la ce s-a întâmplat, centralul ar fi trebuit să acordă cartonașele roșii cu o generozitate mai mare. Chiar dacă nu s-a întâmplat asta, iar Ben Romdhane (Al-Shamal) a rămas singurul eliminat, Comisia de Disciplină a tăiat, ulterior, în carne vie!

Astăzi, deciziile comisiei au fost date publicității. Iar cea mai dură dintre ele îl vizează pe mijlocașul lui Răzvan Lucescu. Vorbim despre brazilianul Claudinho (29 de ani). În bătaia de pe teren, acesta și-a atacat un adversar cu un procedeu din artele marțiale! Iar la ieșirea de pe gazon, de nervi, a aruncat trofeul care urma să fie acordat celui mai bun fotbalist al meciului.

Pentru derapajele sale comportamentale, Claudinho a fost suspendat șase meciuri și amendat cu aproximativ 244,000 de euro! Această decizie e printre cele mai dure din istoria primei ligi din Qatar. Clubul Al-Sadd a anunțat deja că va ataca hotărârea, pe care o consideră nedreaptă și disproporționată cu ce s-a întâmplat în meciul Al-Sadd – Al-Shamal de vineri.

Au curs sancțiunile după derby-ul de vineri

Claudinho n-a fost singurul pedepsit după partida din ultima rundă. De la Al-Shamal, mijlocașul Mohamed Ben Romdhane, cel care a văzut „roșu“ în minutul 45, a fost suspendat pentru trei meciuri și sancționat cu suma de 3,600 de euro.

Antrenorul secund de la Al-Shamal, Khaled Ahmed Al-Ansari, s-a ales, la rândul său, cu o suspendare de cinci etape și o amendă de aproximativ 12,200 de euro.

În fine, alți doi jucători de la Al-Sadd Doha, mijlocașul Mohamed Camara și portarul Saad Al-Sheeb, au scăpat cu câte un avertisment, dar vor fi nevoiți să plătească amenzi în valoare de 2,400 de euro fiecare.

În Qatar Stars League, după opt etape, echipa lui Răzvan Lucescu e lider, având 18 puncte, la fel ca formațiile care închid podiumul, Al-Rayyan și Al-Duhail. Al-Shamal, care a fost implicată în derby-ul incendiar de vineri, ocupă locul 9, la nouă puncte de lider.