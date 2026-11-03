VIDEO Lucescu, stupefiat: starul lui de 20 de milioane de euro, suspendat și amendat cu 244,000 de euro!

Lucescu, stupefiat: starul lui de 20 de milioane de euro, suspendat și amendat cu 244,000 de euro! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În Qatar Stars League, toleranța pentru derapajele comportamentale e zero.

TAGS:
Razvan LucescuQatar Stars League
Din articol

Un necaz nu vine niciodată singur și, la Al-Sadd Doha, Răzvan Lucescu (57 de ani) tocmai s-a convins de asta.

Ca și cum parcursul foarte slab al echipei în Champions League, cu doar 2 puncte din 12 posibile, nu era o problemă suficient de mare, tehnicianul român tocmai s-a ales și cu alta. Una care poate afecta, în mod serios, parcursul lui Al-Sadd, în campionat. Pentru că starul echipei, brazilianul Claudinho, fotbalist transferat cu 20 de milioane de euro de la Zenit Sankt Petersburg, a fost trecut pe linie moartă. Iar asta după o decizie disciplinară drastică!

  • Razvan lucescu premiat
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Claudinho, suspendat 6 meciuri și amendat cu 244,000 de euro!

În ultima etapă din Qatar Stars League, vineri, Al-Sadd a obținut o victorie uriașă, în derby-ul cu Al-Shamal, vicecampioana ediției precedente. Echipa lui Lucescu jr s-a impus cu 4-1. Dar victoria a plătit-o foarte scump!

Pe durata meciului, au fost incidente grave între cele două tabere. De la Al-Shamal, a și fost eliminat Ben Romdhane, în minutul 45. Dar, la ce s-a întâmplat, centralul ar fi trebuit să acordă cartonașele roșii cu o generozitate mai mare. Chiar dacă nu s-a întâmplat asta, iar Ben Romdhane (Al-Shamal) a rămas singurul eliminat, Comisia de Disciplină a tăiat, ulterior, în carne vie!

Astăzi, deciziile comisiei au fost date publicității. Iar cea mai dură dintre ele îl vizează pe mijlocașul lui Răzvan Lucescu. Vorbim despre brazilianul Claudinho (29 de ani). În bătaia de pe teren, acesta și-a atacat un adversar cu un procedeu din artele marțiale! Iar la ieșirea de pe gazon, de nervi, a aruncat trofeul care urma să fie acordat celui mai bun fotbalist al meciului.

Pentru derapajele sale comportamentale, Claudinho a fost suspendat șase meciuri și amendat cu aproximativ 244,000 de euro! Această decizie e printre cele mai dure din istoria primei ligi din Qatar. Clubul Al-Sadd a anunțat deja că va ataca hotărârea, pe care o consideră nedreaptă și disproporționată cu ce s-a întâmplat în meciul Al-Sadd – Al-Shamal de vineri.

Au curs sancțiunile după derby-ul de vineri

Claudinho n-a fost singurul pedepsit după partida din ultima rundă. De la Al-Shamal, mijlocașul Mohamed Ben Romdhane, cel care a văzut „roșu“ în minutul 45, a fost suspendat pentru trei meciuri și sancționat cu suma de 3,600 de euro.

Antrenorul secund de la Al-Shamal, Khaled Ahmed Al-Ansari, s-a ales, la rândul său, cu o suspendare de cinci etape și o amendă de aproximativ 12,200 de euro.

În fine, alți doi jucători de la Al-Sadd Doha, mijlocașul Mohamed Camara și portarul Saad Al-Sheeb, au scăpat cu câte un avertisment, dar vor fi nevoiți să plătească amenzi în valoare de 2,400 de euro fiecare.

În Qatar Stars League, după opt etape, echipa lui Răzvan Lucescu e lider, având 18 puncte, la fel ca formațiile care închid podiumul, Al-Rayyan și Al-Duhail. Al-Shamal, care a fost implicată în derby-ul incendiar de vineri, ocupă locul 9, la nouă puncte de lider.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine a fost Jesus de Miguel, atacantul spaniol decedat la 30 de ani! Artizanul promovărilor lui Tenerife și Castellon
Cine a fost Jesus de Miguel, atacantul spaniol decedat la 30 de ani! Artizanul promovărilor lui Tenerife și Castellon
Andrea Compagno, PAUZĂ în Champions League! Revine italianul în Superligă?
Andrea Compagno, PAUZĂ în Champions League! Revine italianul în Superligă?
Gestul făcut de portarul Andorrei după ce l-a omorât pe atacantul lui Tenerife: „E foarte afectat”
Gestul făcut de portarul Andorrei după ce l-a omorât pe atacantul lui Tenerife: „E foarte afectat”
ULTIMELE STIRI
Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
OUT după două luni de la Raja Casablanca! Marian Huja a ajuns la retrogradare cu fosta campioană a Africii
OUT după două luni de la Raja Casablanca! Marian Huja a ajuns la retrogradare cu fosta campioană a Africii
Stadionul din Bulgaria, gata și inaugurat cu un mare derby! Are 18.500 de locuri și a costat 50 de milioane de euro
Stadionul din Bulgaria, gata și inaugurat cu un mare derby! Are 18.500 de locuri și a costat 50 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Cornel Dinu a dat drumul la brațe: „Nu e antrenor, e un bufon!” / „Pe unde-a trecut, a făcut numai nenorociri”

Cornel Dinu a dat drumul la brațe: „Nu e antrenor, e un bufon!” / „Pe unde-a trecut, a făcut numai nenorociri”

De la o uzină de gaz demolată la un stadion de peste 32.000 de locuri. Povestea CBS Arena, arena lui Coventry City din Premier League

De la o uzină de gaz demolată la un stadion de peste 32.000 de locuri. Povestea CBS Arena, arena lui Coventry City din Premier League


Recomandarile redactiei
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
U Cluj, mesaj din trei cuvinte după o nouă victorie în fața FCSB
U Cluj, mesaj din trei cuvinte după o nouă victorie în fața FCSB
Coman, ce catastrofă! Antrenorul lui Florinel a făcut prăpăd la conferință: „Zero“
Coman, ce catastrofă! Antrenorul lui Florinel a făcut prăpăd la conferință: „Zero“
Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă
Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Accidentare horror, sub ochii lui Contra: arabii au cenzurat transmisia! Imagini cu impact emoțional
Accidentare horror, sub ochii lui Contra: arabii au cenzurat transmisia! Imagini cu impact emoțional
Arabii au găsit porecla lui Răzvan Lucescu: „Grecii i-au spus Generalul, noi îi vom spune așa“
Arabii au găsit porecla lui Răzvan Lucescu: „Grecii i-au spus Generalul, noi îi vom spune așa“
CITESTE SI
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

stirileprotvCiolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

stirileprotvDoi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

Un cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

stirileprotvUn cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

stirileprotvCiclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!