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Reprezentativa României formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2010 va juca în prima rundă a calificărilor pentru Campionatul European U17 din 2027, găzduit de Letonia.

România face parte din Grupa 13 alături de Insulele Feroe și Cipru, aceasta din urmă fiind și gazda meciurilor din această fază, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Programul partidelor României U-17

Marți, 27 octombrie, ora 15:00, Stadion Municipal Sotira: Insulele Feroe – ROMÂNIA

Luni, 2 noiembrie, ora 15:00, Stadion Ethnikos Achnas: ROMÂNIA – Cipru

Între cele două jocuri oficiale, tricolorii antrenați de Alexandru Ciobanu vor disputa și un joc de pregătire împotriva selecționatei similare a Japoniei. Partida va avea loc vineri, 30 octombrie, ora 15:00, pe Stadionul Municipal Sotira.

Sistemul de calificare la turneul final EURO

Primele două echipe din grupă vor evolua în Liga A în runda a doua.

Cele 28 de echipe vor fi împărțite în 7 grupe de câte 4, doar câștigătoarele acestor grupe urmând a se califica la turneul final.

În cazul în care Letonia, gazda EURO U17, va câștiga una dintre aceste grupe din runda a doua, cea mai bună ocupantă de pe locurile secunde va merge la turneul final.

Lotul convocat pentru prima rundă a calificărilor

PORTARI

Ștefan RĂDULESCU (ACS Petrolul 52), Rareș ANDREI (FCSB), Haris PAPALITSAS (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI

Nicolas IVAN (FCSB), Vlad BERCEANU (FC Rapid 1923), David LOGHIN, Maximilian ANGHEL (ambii Universitatea Craiova), Darius ROȘIU (Viitorul Cluj), Damian DRĂGHICI (Farul Constanța), Iannis NICULESCU (Levante | Spania);

MIJLOCAȘI

Robert MÂNZU (FC Rapid 1923), Matei PĂDURE (Wolfsburg | Germania), David AMARANDEI (Sampdoria | Italia), Rareș MANOLACHE, Liviu ARGEȘANU (ambii ACS Petrolul 52), David GORGAN (Universitatea Cluj);

ATACANȚI

Victor ONIGA (AFK Csikszereda), Raul MATEI (Virtus Entella | Italia), David AVRAM (FCSB), Ștefan NĂSTAC (Sampdoria | Italia), Lukas PALL (Universitatea Cluj).

Info: FRF