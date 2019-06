ROMANIA - CROATIA 4-1 la EURO U21 | Ivan si Radu au fost DJ in vestiar! Capitanul nu a stiut prea bine ce asculta: "Mi-a dat cateva melodii bune! De...bubuiala!" | VIDEO GENIAL

Romania U21 a debutat cu o victorie uriasa la EURO. "Tricolorii mici" au castigat cu 4-1 meciul cu Croatia.

Romania U21 a castigat in stil de mare echipa in primul meci de la EURO. Puscas, Hagi, Baluta si Petre au inscris pentru o victorie categorica in fata Croatiei.

Andrei Ivan si Ionut Radu au fost responsabili cu buna dispozitie in vestiar. Cei doi DJ ai lui Radoi au tonul distractiei. Ivan a venit cu o boxa si un playlist special.

"Am ascultat muzica normala! Rap! (n.red. imediat dupa victoria cu Croatia). Suntem foarte bucurosi, nu castigi in fiecare zi in fata Croatiei", a declarat Andrei Ivan!

Radu nu a stiut exact ce a ascultat: "Mi-a dat cateva melodii bune! De...bubuiala!"