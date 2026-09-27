VIDEO EXCLUSIV Apropiatul lui Gică Hagi dezvăluie după primul meci oficial: "Nu știu cât va mai rezista. E provocat"
România a debutat cu un eșec contra Suediei, scor 1-2, în prima rundă din Liga Națiunilor, iar tricolorii pregătesc acum jocul cu Bosnia, de acasă, programat luni, de la 21:45.
În direct la VOYO Sport Live, Ciprian Marica, un apropiat al lui Gică Hagi, a analizat comportamentul selecționerului din aparițiile publice. Acționarul de la Farul Constanța a remarcat relaxarea "Regelui" și încercarea sa de a nu intra într-un război cu presa.
Ciprian Marica: "Hagi e provocat de presă mai ales cu subiectul Ianis. Nu știu cât va mai rezista"
Marica se așteaptă însă ca Hagi să cedeze și să răbufnească în cazul în care va continua să fie presat pe subiecte sensibile, cum ar fi evoluția modestă a fiului său, Ianis.
"Eu, în mandatul ăsta, l-am văzut pe Gică Hagi schimbat. Îl văd foarte liniștit la conferințele de presă, cumpătat, zâmbește, încearcă să facă o glumă. Mi se pare că a înțeles că n-are cum să câștige o luptă cu presa. Presa va încerca întotdeauna să caute senzaționalul. Îl provoacă de multe ori, dar el își păstrează cumpătul și reacționează corect.
Nu știu cât va mai rezista Gică Hagi. Este provocat mai ales cu subiectul Ianis, este întrebat ostentativ la fiecare conferință de presă. Întotdeauna se vorbește despre jucătorii care joacă mai puțin sau despre cei care nu sunt convocați. E clar că lucrurile astea îl deranjează. Acum 10-15 ani, probabil ați fi avut o altă reacție din partea lui Gică Hagi. Sper să-și păstreze cumpătul în continuare pentru că n-are cum să câștige un astfel de război", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.
Întrebat de ce crede că Hagi a simțit nevoia să îl anunțe atât de devreme pe Nicolae Stanciu titular în meciul cu Bosnia, Marica a spus: "Așa l-a anunțat și pe Louis Munteanu înaintea meciului cu Suedia. Cred că face bine și e gândită povestea. Vrea să ia presiunea de pe jucători. Spune: 'Va juca, stați liniștiți!'. Și gata, s-a încheiat subiectul cu Stanciu".
Gică Hagi: "Nu pot să vorbesc despre Ianis. Voi vorbi despre cel mai bun, Man"
La conferința de presă de după eșecul cu Suedia, Gică Hagi a fost întrebat despre prestația fiului său Ianis, însă ”Regele” s-a abținut să facă prea multe comentarii. De fapt, Hagi a spus că îl va remarca doar pe cel mai bun jucător al echipei naționale, care, în opinia sa, a fost chiar marcatorul golului României, Dennis Man.
Ianis Hagi a avut o prestație ștearsă în partida cu Suedia și nu a reușit să iasă cu nimic în evidență.
”Nu pot să vorbesc despre Ianis. El este un jucător al echipei, eu despre echipă trebuie să vorbesc, nu de un jucător. Dacă voi vorbi despre un jucător, voi vorbi despre cel care a fost cel mai bun. Cel mai bun atacant al nostru a fost Man. Și el, și Louis au avut lucruri bune, ceilalți au făcut lucruri bune, dar mai avem de progresat și mai avem de făcut lucruri importante”, a spus Gică Hagi.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News