În direct la VOYO Sport Live, Ciprian Marica, un apropiat al lui Gică Hagi, a analizat comportamentul selecționerului din aparițiile publice. Acționarul de la Farul Constanța a remarcat relaxarea "Regelui" și încercarea sa de a nu intra într-un război cu presa.

Ciprian Marica: "Hagi e provocat de presă mai ales cu subiectul Ianis. Nu știu cât va mai rezista"

Marica se așteaptă însă ca Hagi să cedeze și să răbufnească în cazul în care va continua să fie presat pe subiecte sensibile, cum ar fi evoluția modestă a fiului său, Ianis.

"Eu, în mandatul ăsta, l-am văzut pe Gică Hagi schimbat. Îl văd foarte liniștit la conferințele de presă, cumpătat, zâmbește, încearcă să facă o glumă. Mi se pare că a înțeles că n-are cum să câștige o luptă cu presa. Presa va încerca întotdeauna să caute senzaționalul. Îl provoacă de multe ori, dar el își păstrează cumpătul și reacționează corect.

Nu știu cât va mai rezista Gică Hagi. Este provocat mai ales cu subiectul Ianis, este întrebat ostentativ la fiecare conferință de presă. Întotdeauna se vorbește despre jucătorii care joacă mai puțin sau despre cei care nu sunt convocați. E clar că lucrurile astea îl deranjează. Acum 10-15 ani, probabil ați fi avut o altă reacție din partea lui Gică Hagi. Sper să-și păstreze cumpătul în continuare pentru că n-are cum să câștige un astfel de război", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

Întrebat de ce crede că Hagi a simțit nevoia să îl anunțe atât de devreme pe Nicolae Stanciu titular în meciul cu Bosnia, Marica a spus: "Așa l-a anunțat și pe Louis Munteanu înaintea meciului cu Suedia. Cred că face bine și e gândită povestea. Vrea să ia presiunea de pe jucători. Spune: 'Va juca, stați liniștiți!'. Și gata, s-a încheiat subiectul cu Stanciu".