Romania a urcat in clasamentul FIFA si e 9 locuri peste Serbia! Cine conduce ierarhia mondiala

Romania a urcat o pozitie in clasamentul echipelor nationale, stabilit de FIFA, si se afla luna aceasta pe locul 26

Adversarele Romaniei din UEFA Nations League ocupa urmatoarele locuri: Serbia se mentine pe 35, cu 1.471 puncte, Muntenegru a urcat doua locuri si se afla acum pe 39, cu 1.440 puncte, in timp ce Lituania a coborat trei pozitii fata de luna precedenta, aflandu-se pe locul 129, cu 1.117 puncte.

Selectionata Romaniei a invins in deplasare Lituania (2-1) si a remizat pe teren propriu cu Serbia (0-0), in Liga Natiunilor, pe parcursul acestei luni.

Clasamentul FIFA este dominat de nationala Belgiei, care se afla singura in fruntea acestei ierarhii, dupa ce a impartit primul loc, in luna septembrie, cu selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, pe care o devanseaza acum cu un singur punct.

Belgienii si francezii au obtinut aceleasi rezultate in octombrie (o victorie in Nations League si o remiza in amical), insa Belgia a infruntat adversare mai bine clasate.

Clasamentul FIFA pe luna octombrie (in paranteza pozitia de luna trecuta):



1. (1) Belgia 1.733 puncte

2. (1) Franta 1.732

3. (3) Brazilia 1.669

4. (4) Croatia 1.635

5. (6) Anglia 1.619

6. (5) Uruguay 1.617

7. (7) Portugalia 1.616

8. (8) Elvetia 1.598

9. (9) Spania 1.594

10. (10) Danemarca 1.584

....

26. (27) Romania 1.491