FIFA a publicat astăzi clasamentul mondial al echipelor naționale, ultimul înainte de EURO 2024, turneul final transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.

România, după meciurile amicale din luna martie, 1-1 cu Irlanda de Nord pe ”Arena Națională” din București și 2-3 cu Columbia pe ”Civitas Metropolitano” din Madrid, a mai coborât o poziție, ajungând acum pe locul 46.

Dintre adversarele noastre din grupa de la EURO, Belgia a urcat și este din nou pe podium (locul 3, doar Argentina și Franța sunt peste belgieni), Ucraina a ajuns până pe 22 după ce a urcat două poziții, iar Slovacia este aproape de noi, pe locul 48, în staționare.

Peste naționala lui Edward Iordănescu în topul FIFA se află naționale ca Panama, Mali, Qatar, Ecuador sau Iran.

Următoarea ”actualizare” a clasamentului mondial va fi publicată pe 20 iunie.

1) Argentina 1858 p (-)

2) Franța 1840.59 (-)

3) Belgia 1795.23 (+1)

4) Anglia 1794.9 (-1)

5) Brazilia 1788.65 (-)

6) Portugalia 1748.11 (+1)

7) Olanda 1742.29 (-1)

8) Spania 1727.5 (-)

9) Italia 1724.6 (-)

10) Croația 1721.07 (-)

...

22) Ucraina 1568,86 (+2)

...

46) ROMÂNIA 1468.17 (-1)

...

48) Slovacia 1461.55 (-)

