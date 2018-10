Romania a mai descoperit un star in Moldova! Seamana cu Coutinho, dar vrea sa ajunga ca Hazard

Pana sa puna mana pe Postolachi de la PSG, Federatia a adus un alt moldovean.

Seamana cu Coutinho, e fan Hazard si azi a dat gol pentru Romania.

Bodisteanu il cheama pe Hazard al Romaniei. Tatal lui a luat titlul mondial la lupte pentru Moldova, iar pustiul vrea sa dea goluri la mondial pentru Romania. El a adus victoria cu Macedonia la juniorii sub 16 ani.

"Am avut putine emotii, cand am vazut ca intra mingea in poarta am fost foarte fericit! Jucatorul meu favorit e Eden Hazard incerc sa faca ce face el la meciuri", a declarat Stefan Bodisteanu.

Si Cristi, fiul lui Lobont e in lot, dar n-a jucat cu Macedonia.

Nationala sub 15 ani a castigat la scor, 6-2 cu Moldova la Piatra Neamt. S-a ales praful de stadionul pe care nationala mare a jucat 4 meciuri in ultimii 10 ani. A jucat si Plumbuitu, copilul de 14 ani pe care Becali vrea sa-l cumpere de la Colentina, dar si un pusti cu nume celebru, Raducioiu.