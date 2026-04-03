După incidental nefericit petrecut înaintea jocului cu Slovacia, când selecționerul a leșinat în cantonament din cauza unei aritmii, Lucescu a suferit un infarct.

Cătălin Cîrstoiu: ”S-a observat că e un infarct în constituire!”

Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, a explicat cum s-au desfășurat lucrurile vineri dimineață, chiar în ziua în care Mircea Lucescu ar fi trebuit să fie externat.

Se pare că, înainte de a fi externat, fostul selecționer a fost trimis să efectueze încă un set de investigații, astfel încât medicii să se asigure că totul este în regulă cu tehnicianul de 81 de ani. Chiar în acel moment, medicii au observat un ”infarct în constituire”.

”Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat.

Nu a existat un al doilea infarct, tocmai din acest motiv am și venit noi, ca spital, cu al doilea comunicat de presă, în care să lămurim că pacientul e conștient, stabilizat și că dacă vor apărea elemente noi, doar atunci vom anunța public ceva”, a spus Cătălin Cîrstoiu, conform Golazo.