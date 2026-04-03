Internat la Spitalul Universitar din Capitală, situația medicală a lui Mircea Lucescu s-a complicat astăzi, în ziua în care ar fi trebuit să se externeze.

El a suferit în cursul dimineții un infarct miocardic acut, iar la prânz ar fi suferit un al doilea infarct și a fost resuscitat din nou.

Ultimele vești despre Mircea Lucescu: ”Dumnezeu îl iubește”

Despre situația în care se află ”Il Luce” a vorbit și Dănuț Lupu, fost mare internațional român, care a evidențiat că e bine și că se putea afla într-un scenariu mult mai rău.

”E bine nea Mircea. Am vorbit și ieri și cu cineva de la spital azi. Într-adevăr, Dumnezeu îl iubește. Doar noi, românii, nu prea l-am iubit. Îi promisese doctorul că-i dă drumul, doctorul după nu l-a lăsat, a zis să mai stea până luni, marți. Dumnezeu îi iubește, dacă pleca acasă, nu se știe cât îl mai puteau ajuta. Putea să aibă ghinionul să nu mai facă nimeni nimic. Foarte repede l-au ajutat la spital, i-au dat primul ajutor. Spre bucuria mea și a multora, și-a revenit și e bine.

Voi face tot posibilul să am o discuție cu el când va ajunge acasă, fotbalul i-a dat enorm, dar el a dat de 10 ori mai mult înapoi. Ar fi cazul să se liniștească, să-și vadă de nepoți, de strănepoți, de doamna Neli. Până acum, mă certa el, acum trebuie să-l cert eu pe el.

El a vrut să plece dimineața, așa era înțelegerea cu doctorii. În schimb, doctorul nu a vrut să-i dea drumul acasă, cu toată că toată lumea îl știe, decât să-l ții în casă, mai bine îl bați. Abia aștept să-l văd la un suc, nici cafea n-are voie. Sper să-l reușim să-l facem să înțeleagă că…vorba aia, el zice că se simte tânăr, dar are 80 de ani”, a spus Dănuț Lupu la televiziunea Digi Sport.

Mircea Lucescu rămâne în spital cel puțin până săptămâna viitoare

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Lucescu este, în acest moment, conștient și cooperant cu staff-ul medical, așa cum a anunțat și personalul Spitalului Universitar prin intermediul unui comunicat emis presei.

Cel mai galonat antrenor român va fi sub supravegherea atentă a medicilor cel puțin până săptămâna viitoare. Totuși, acesta nu este în afara oricărui pericol, ținând cont de vârsta sa înaintată.

„Revenind la comunicatul initial al SUUB, precizand ca in momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fara a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, constient si cooperant cu personalul medical.

Precizam ca vom interveni public daca apar elemente noi in evolutie”, au transmis medicii de la Spitalul Universitar, într-un comunicat pentru Știrile PRO TV.