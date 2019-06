Repetam performanta si la Euro 2021? Cum va arata echipa lui Radoi si care sunt adversarii din preliminariile viitoare

Partida Romania - Germania, din semifinalele Euro 2019, se va juca joi, 27 iunie, de la ora 19.00, pe Stadio "Renato Dall’Ara" din Bologna, si va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

In preliminariile Euro 2021, Romania U21 va juca in Grupa 8, alaturi de Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord si Malta. Turneul final va fi gazduit de Ungaria si Slovenia, care vor avea echipe calificate direct, aceasta fiind prima editie cu 16 echipe participante (4 grupe de cate 4 echipe). Alaturi de reprezentantele gazdelor, la turnul final vor ajunge castigatoarele celor 9 grupe de calificare, ocupanta pozitiei a doua cu cel mai bun punctaj, in timp ce ultimele 4 calificate vor fi desemnate dupa meciurile din play-off. Preliminariile se vor desfasura intre 18 martie 2019 si 13 octombrie 2020, play-off-ul va avea loc pe 9 si 17 noiembrie 2020, in timp ce turneul final e programat pentru iunie 2021.

CUM VA ARATA LOTUL ROMANIEI U21

Pentru Euro 2021 vor fi eligibili fotbalistii nascuti dupa 1 ianuarie 1998, asa ca din actualul lot vor putea sa mai joace si in campania urmatoare portarul Andrei Vlad si jucatorii de camp Alexandru Pascanu, Radu Boboc, Virgil Ghita, Ricardo Grigore, Ianis Hagi, Florinel Coman, Denis Man, Andrei Ciobanu, Tudor Baluta, Darius Olaru, Vlad Dragomir si Adrian Petre.

Alti jucatori eligibili pentru convocare sunt Laurentiu Popescu (CSU Craiova), Andrei Ratiu (Villarreal B), Alexandru Tirlea (Real Madrid Castilla), Andrei Chindris (FC Botosani), Denis Ciobotariu (Dinamo), Marco Dulca (Swansea U23), Marco Ehmann (Dinamo), Flavius Daniliuc (Bayern Munchen II), Vladimir Screciu (Genk), Razvan Oaida (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Denis Dragus (Viitorul), Stephan Draghici (Gaz Metan Medias), Gabriel Simion (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Carlo Casap (Viitorul), Valentin Mihaila (CSU Craiova), Yasin Hamed (Sepsi), Alex Dobre (Bournemouth), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Alexandru Matan (Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj), Calin Popescu (Sepsi), Raoul Baicu (CSU Craiova), Vlad Mihalcea (FC Voluntari), Andrei Sintean (Hermannstadt), Robert Ion (FCSB), Mihai Neicutescu (Chindia), Nicolae Carnat (Sepsi), George Ganea (Viitorul) sau Robert Moldoveanu (Dinamo).

CUM VA ARATA PRIMUL „11” AL ROMANIEI

Daca jucatorii eligibili nu vor face in grup pasul decisiv catre nationala de seniori a Romaniei, Mirel Radoi va putea alinia un prim „11” din care vor face parte multi participanti la Euro 2019: Andrei Vlad - Radu Boboc, Virgil Ghita, Alex Pascanu, Ricardo Grigore - Tudor Baluta, Vlad Dragomir - Denis Man, Ianis Hagi, Florinel Coman - Adrian Petre.

Daca actualii componenti vor deveni obisnuiti ai selectionatei lui Cosmin Contra, atunci ei vor trebui inlocuiti de alti jucatori U21, iar primul „11” ar suferi modificari semnificative: Andrei Vlad - Radu Boboc, Virgil Ghita, Vladimir Screciu, Ricardo Grigore - Razvan Oaida, Gabriel Simion - Valentin Costache, Olimpiu Morutan, Valentin Mihaila - Denis Dragus.

CUM ARATA ADVERSARELE ROMANIEI

Desi nu a cazut in grupa cu marile forte ale continentului, Romania U21 va avea de infruntat echipe incomode, puternice din punct de vedere fizic, cu un joc defensiv foarte bun. Insa, marele avantaj este ca jucatorii romani au mult mai multe meciuri decat adversarii in competitiile seniorilor pentru echipele lor de club, iar selectionerii romani au o arie de selectie mult mai mare. Cel mai greu adversar este Danermarca, care s-a calificat la ultimele trei turnee finale de Campionat European U21. In total, danezii au 8 calificari, iar la editiile din 1992 si 2015 a ajuns pana in semifinale.

Vedetele echipei de tineret a Danemarcei vor fi Jens Odgaard (Sassuolo), Andreas Poulsen (Borussia Monchengladbach), Victor Nelsson (FC Nordsjaelland), Jakob Sorensen (Esbjerg), Magnus Kofod Andersen (FC Nordsjaelland), Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund), Andreas Skov Olsen (FC Nordsjaelland) si Jonas Wind (FC Copenhaga).

Ucraina se va baza pe Andrei Lunin (Real Madrid), Vitali Mikolenko (Dinamo Kiev), Nazari Rusin (Dinamo Kiev), Oleksei Bicov (FC Mariupol), Mikola Shaparenko (Dinamo Kiev), Orest Lebedenko (CD Lugo) si Stanislav Bilenki (DAC Dunajska Streda).

Finlanda ii va avea in echipa pe Aapo Halme (Leeds United), Jaakko Oksanen (Brentford), Miko Virtanen (Aberdeen U23), Abukar Mohamed (Lazio Primavera), Eetu Vertainen (HJK), Onni Valakari (Tromso), Saku Ylatupa (AIK Solna), Mikael Soisalo (Zulte Waregem) sau Marcus Forss (Brentford).

In fine, cei mai buni jucatori ai Irlandei de Nord sunt Conor Hazard (Celtic), Bobby Burns (Heart of Midlothian), Jamal Lewis (Norwich), Pierce Bird (Notts County), Danny Amos (Doncaster Rovers), Cameron Palmer (Rangers II) si Shayne Lavery (Linfield).