Jucatorul care trebuie sa aleaga intre PSG, Bayern, Atletico si Chelsea dupa Romania - Germania! Va putea pleca LIBER de contract

Romania - Germania la EURO U21 e LIVE diseara, de la 19:00. Nationala de tineret joaca pentru o calificare istorica in finala unui Campionat European.

Romania U21 intalneste diseara, de la 19:00, reprezentativa similara a Germaniei, in semifinalele Campionatului European de Tineret Under-21. Meciul se va juca pe stadionul din Bologna, unde sunt asteptati 20.000 de romani. Arena are o capacitate de 38.000 de locuri. Pe langa numerosii suporteri romani, care au sansa sa bata un record absolut de prezenta la un meci jucat in deplasare, pe stadion vor fi si zeci de scouteri ale unor echipe importante. Ianis Hagi, George Puscas, Florinel Coman ori Dennis Man au sansa de a arata ca merita transferuri tari. De asemenea, acest lucru li se aplica si jucatorilor Germaniei.

Jucatorul care poate semna cu PSG, Bayern Munchen, Chelsea ori Atletico dupa Romania - Germania

Cotidianul german BILD scrie ca un jucator va putea semna cu PSG, Bayern Munchen, Chelsea, Atletico Madrid, RB Leipzig ori Schalke 04 dupa incheierea EURO. Acesta este portarul nationalei Germaniei, Alexander Nubel, in varsta de 22 de ani.

Alexander Nubel este in prezent legitimat la Schalke 04, formatie a carei poarta a aparat-o de 18 ori in sezonul trecut al Bundesligii. Problema celor de la Schalke este ca Nubel tocmai a intrat in ultimul an de contract, iar in 6 luni va putea semna liber cu orice alta formatiei. Ei spera sa-l convinga sa isi prelungeasca intelegerea, dar sansele sunt destul de mici, in conditiile in care Nubel este dorit si de alte forte ale continentului.

"Este dorinta noastra sa il pastram pe Alex pe termen lung. Avem cateva argumente in aceasta privinta, in afara de bani. El cunoaste mediul, s-a dezvoltat excelent aici si a patruns in echipa. Are o relatie excelenta cu antrenorul de portari Simon Henzler si cu colegii", a spus directorul sportiv al lui Schalke, Jochen Schneider, pentru BILD.

In momentul de fata, cota lui Alexander Nubel este de 15.000.000 euro, iar in cazul in care acesta va refuza prelungirea contractului, Schalke l-ar putea vinde pentru a-l valorifica cat mai poate.