Urmează patru meciuri pentru naționala României în următoarele săptămâni. Selecționata lui Gheorghe Hagi le va întâlni în urna valorică ”B” pe Suedia (25 sept. & 5 oct.), Bosnia și Herțegovina (28 sept.), respectiv Polonia (2 oct.), în primele patru meciuri din prima acțiune a noii ediții UEFA Nations League

Convocarea lui Daniel Bîrligea la națională, dezbătută în platoul VOYO SPORT LIVE: ”Ai nevoie de el, știe să facă asta”

Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Denis Drăguș sunt cei trei atacanți centrali convocați de Hagi pentru cele patru dueluri din următoarele săptămâni la naționala României. Chiar dacă a fost într-o formă la începutul noului sezon, Bîrligea a prins un transfer în Italia, la Frosinone.

La VOYO SPORT LIVE, Cristi Pulhac, fost internațional român, a explicat că selecționarea lui Daniel Bîrligea nu are legătură cu transferul său în Italia, ci mai degrabă cu profilul său de joc, considerând că atacantul poate aduce naționalei lucruri diferite față de Munteanu sau Drăguș.

”Convocarea lui nu e din punctul de vedere al transferului, e pur și simplu profilul fotbalistic! La aceste meciuri nu puteai să te bazezi doar pe Drăguș, care el caută spații și nu e pregătit fizic, sau pe Louis Munteanu, care el nu se bate. Ai nevoie de un jucător care să țină de minge și să alerge foarte mult”, a spus Pulhac.

La națională, Daniel Bîrligea, care este cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, a debutat în 2023, sub comanda lui Edward Iordănescu, iar de atunci a bifat nouă selecții și și-a trecut în cont două reușite.

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).