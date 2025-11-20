Prezent la evenimentul Sport Industry Talk organizat de RCS, oficialul nerazzurrilor a analizat situația tensionată a calificărilor, într-un moment în care marile puteri ale Europei duc lupte grele pentru un loc la turneul final, în timp ce reprezentative din alte zone geografice au o misiune mult mai facilă.



Marotta a subliniat anomalia prin care echipe modeste, aflate în a doua jumătate a ierarhiei mondiale, și-au asigurat deja prezența la Mondial, în detrimentul calității fotbalistice generale.

Semnal de alarmă tras de Marotta



"Acesta este un moment în care trebuie să fim toți uniți pentru a ajunge la Mondial. Rezultatul final va lăsa loc criticii și autocriticii", a spus Marotta, făcând referire la situația Squadrei Azzurra.



El a continuat tranșant: "Nu doar componenta federală trebuie analizată, ci întreaga mișcare fotbalistică, inclusiv cluburile. Astăzi au obținut deja calificarea unele națiuni care au un ranking FIFA sub locul 50. Este evident că fotbalul european, după părerea mea, trebuie să fie ceva mai protejat".

