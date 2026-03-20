Mihai Pintilii a vorbit deschis despre cum este să lucrezi cu Gigi Becali, la scurt timp după despărțirea de FCSB, echipă care a ratat în acest sezon calificarea în play-off.

Fostul secund al roș-albaștrilor și-a încheiat colaborarea cu formația bucureșteană la finalul unui sezon regulat sub așteptări, care a trimis echipa în play-out, o premieră negativă în istoria clubului. Antrenorul în vârstă de 41 de ani a detaliat mecanismul prin care patronul ia decizii și cum se schimbă atitudinea acestuia în funcție de rezultate.

Secretul relației cu finanțatorul

Pintilii a subliniat că tensiunile și tăierile în carne vie apar exclusiv atunci când lipsesc performanțele sportive și, implicit, cele financiare. În prezent, banca tehnică a FCSB a fost preluată de Mirel Rădoi, care l-a înlocuit pe Elias Charalambous, însă noul antrenor a debutat cu o remiză surprinzătoare, scor 0-0, pe Arena Națională, împotriva celor de la Metaloglobus.

„Când câştigi două campionate, joci în Europa League, clubul produce şi aduce bani, e cel mai uşor de lucrat cu nea Gigi. Când nu va mai produce, atunci Gigi va lua măsuri şi se vor schimba lucrurile, ori antrenori, ori jucători. Ceva se va întâmpla. E un om cu care poţi să discuţi, cu care poţi să vorbeşti”, a spus Mihai Pintilii, potrivit OrangeSport.