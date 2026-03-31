România a pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, iar marcatorii au fost Daniel Bîrligea (7') și David Strelec (46').

„Tricolorii” încheie cu două înfrângeri această pauză internațională, după cea din semifinala barajului cu Turcia și cea de la Bratislava cu Slovacia.

Răzvan Marin, despre venirea lui Gică Hagi: „Cu siguranţă este pe lista domnului preşedinte”

Mijlocașul lui AEK Atena a vorbit despre o posibilă venire a lui Gică Hagi la echipa națională, dar nu a dat foarte multe detalii chiar dacă numirea „Regelui” în funcția de selecționer este iminentă.

„Au fost momente grele în aceste zile şi nu prea avem ce să spunem. Ne-am dorit să câştigăm, din păcate nu am reuşit. Mergem înainte.

Acum suntem mai bine. Duminică a fost un şoc pentru noi toţi. Apoi am fost ţinuţi la curent şi Nea Mircea se simte mai bine şi îi dorim multă sănătate.

Am încercat. Slovacia poate a fost mai bine montată pentru acest meci.

Nu ştiu ce să vă spun. Nu am fost anunţaţi. Domnul Hagi a mai fost dorit la naţională, acum este liber. Cu siguranţă este pe lista domnului preşedinte, dar nu se ştie niciodată.

Am fost foarte dezamăgiţi, foarte supăraţi, ne-am dorit să ne calificăm la Mondial. Am fost foarte supăraţi după meciul cu Turcia pentru că ne doream acolo.

Cred că la echipa naţională trebuie să dăm mai mult de 100% dacă vrem să purtăm cu mândrie tricoul naţionalei”, a spus Răzvan Marin la finalul partidei, confrom as.ro.

Toate drumurile duc spre Gică Hagi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.

„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.

Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.