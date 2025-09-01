Prezent la baza de pregătire a "tricolorilor", președintele Federației, Răzvan Burleanu, a oferit un răspuns tăios, fără să îl menționeze direct pe finanțatorul roș-albaștrilor.



Selecționerul Mircea Lucescu a chemat inițial șapte fotbaliști de la FCSB pentru amicalul cu Canada și meciul crucial din preliminariile Cupei Mondiale cu Cipru. Decizia l-a făcut pe Gigi Becali să reacționeze în stilul caracteristic, acuzând, în glumă, o înțelegere între selecționer și Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, care dă doar trei jucători la lot.



"Iar a luat prea mulți! Iar m-am nenorocit! E gata, mă. E blat cu Rotaru! Să știe lumea că e glumă", a spus Becali pentru Fanatik, nemulțumit că echipa sa nu se va putea pregăti în formulă completă în pauza competițională.



Replica președintelui FRF nu a întârziat



Întrebat despre o posibilă nemulțumire a campioanei legată de numărul mare de convocați, Răzvan Burleanu a transmis un mesaj ferm, subliniind că mândria de a avea jucători la lotul național ar trebui să primeze în fața oricăror interese de club.



"E prima dată când aud că nu ar fi vrut să aibă jucători la națională. Mereu ai un număr limitat de jucători. Nu am avut nicio problemă cu FCSB sau cu un alt club. Fiecare echipă își dorește să aibă jucători convocați la națională", a fost răspunsul dat de Răzvan Burleanu.



Între timp, numărul jucătorilor de la FCSB a scăzut la șase, după ce atacantul Daniel Bîrligea s-a accidentat și a devenit indisponibil pentru cele două partide.

