Gigi Becali și-a schimbat radical discursul la adresa lui Adrian Șut, unul dintre jucătorii pe care i-a criticat cel mai aspru în ultima perioadă. Prestația mijlocașului în derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-2, l-a făcut pe patronul de la FCSB să revină la sentimente mai bune, rezumându-și opinia în doar trei cuvinte.



După meciul din Gruia, în care Șut a fost integralist și a primit una dintre cele mai mari note din echipa FCSB-ului, Becali a intervenit telefonic și a oferit o evaluare scurtă și surprinzătoare. "Adrian Șut e în revenire", a zis finanțatorul la DigiSport.



De la "aerian" la "în revenire"



Schimbarea de atitudine a lui Becali este una spectaculoasă, având în vedere declarațiile făcute în urmă cu aproximativ o lună. După eliminarea rușinoasă din preliminariile UEFA Champions League în fața celor de la Shkendija, patronul îl făcea praf pe Șut.



"La mijlocul terenului se dirijează tot. Dacă acolo nu e nimic... Nici pasă, nici nu s-a demarcat, nimic, nu știu. Poate are ceva în familie. E băiat cuminte el, dar parcă e aerian. Șut s-a ferit de fotbal astăzi", spunea Becali la finalul lunii iulie.



Mai mult, chiar înaintea returului cu Shkendija, Becali îl amenința pe mijlocaș cu banca de rezerve: "Șut trebuie atenționat. Când devii vedetă, nu înseamnă că stai pe teren și dai la mișto. I-am zis lui MM să îi spună că nu e Maradona. Bă, bagă materiale, așa cum făceai înainte! Altfel, imediat stai pe bancă".

