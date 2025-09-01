Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a explicat că deciziile nu au fost luate la întâmplare, ci pe baza unei tehnologii avansate care monitorizează în timp real starea fizică a jucătorilor.



Oficialul roș-albastru a dezvăluit că staff-ul tehnic se bazează pe datele oferite de o aplicație specială pentru a preveni accidentările într-un sezon aglomerat, cu meciuri din trei în trei zile.



"Spre deosebire de alte echipe, la FCSB folosim o aplicație specială care ne arată în timp real unde apar problemele la nivelul jucătorilor, fie că vorbim de încărcarea musculară sau de parametrii cardiaci", a spus Stoica la Prima Sport.



Acesta a oferit și exemple concrete dinaintea partidei cu CFR Cluj: "Aplicația ne arată zonele roșii, adică zonele de risc muscular sau cardiac, și ne bazăm pe aceste date pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a jucătorilor. Lixandru nu a putut juca, la fel cum Risto și Bîrligea nu au fost apți. Crețu, de asemenea, a avut probleme".



Cazul Bîrligea, confirmarea supremă a sistemului



Mihai Stoica a subliniat că situația lui Daniel Bîrligea, care a intrat pe parcurs și s-a accidentat, a validat practic avertismentele primite din partea sistemului de monitorizare. "Bîrligea s-a și accidentat, confirmând astfel avertismentele primite", a punctat el.



Managerul FCSB a justificat folosirea intensivă a atacantului în "dubla" cu Aberdeen, care a adus calificarea în grupele Europa League, prin lipsa de alternative viabile.



"Dubla cu Aberdeen a fost crucială pentru noi. Bîrligea era singurul jucător pe postul său, fără un înlocuitor real. Nu puteam risca să jucăm ambele meciuri fără el. Să nu uităm că, pe vremea când era la CFR, rareori prindea mai mult de 65 de minute. La noi, a evoluat constant câte 90 de minute", a adăugat Stoica.



Din fericire, accidentarea lui Bîrligea nu este una gravă. Atacantul va merge la Belgrad pentru tratament și va rata acțiunea echipei naționale, dar este de așteptat să revină pe teren la meciul cu Csikszereda.



În derby-ul de la Cluj, CFR a condus de două ori prin golurile lui Djokovic (19') și Emerllahu (45+1'), însă FCSB a revenit de fiecare dată, prin penaltiul transformat de Florin Tănase (43') și lovitura de cap a lui Juri Cisotti (87'), care a stabilit scorul final, 2-2.

