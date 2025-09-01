Finanțatorul campioanei României l-a dorit la echipă pe internaționalul român, Adrian Rus, aflat în prezent la Pisa.

Gigi Becali: ”E fotbalist impresarul sau e sclav Rus?”

Becali negociase durata contractului și salariul fotbalistului, dar mutarea a picat în ultimul moment, atunci când patronul de la FCSB a aflat ce comision trebuie să îi plătească agentului lui Adrian Rus.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că era vorba despre 100.000 de euro, sumă pe care o consideră nejustificată. Mai mult, Becali a mărturisit că a fost deranjat mai degrabă de atitudinea agentului decât de suma solicitată.

”Crezi că le mai convine lor după ce le-am făcut și le-am zis? Că le-am zis și eu: ‘Bă, sunteți nebuni, sunteți sănătoși? Păi ce facem, mă? Joacă el fotbal, impresarul, e fotbalist el sau e sclav Rus? Că dacă e sclav, îl iau și nu îi mai dau salariul’.

Cum adică? Tu, impresar, îl pui pe unul să îți propună un jucător, dar îmi dai 100.000 mie. Bă, ești nebun? Cum să ceară impresarul bani? Se practică asta, dar prima dată au bunul simț să negocieze transferul, salariul.

După aia spune: ‘Vreau și eu 10% sau 5% din salariul jucătorului. Cât are pe 3 ani?’ Păi are un milion pe trei ani. ‘Vreau și eu 10%, adică 100.000. Nu vreau să iau din banii jucătorului, dacă vrei să îmi dai dumneata’. Nu că ‘Îmi dai mie 100.000 dacă vrei’. Nu se spune așa. Toți impresarii cer, dar cer cu alt talent”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.